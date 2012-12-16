انتقال مصدومان حادثه رانندگی در ارمنستان به تبریز/ یک نفر کشته شده است

یک دیپلمات آگاه در سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان در گفتگو با خبرنگار مهر خبر سقوط اتوبوس حامل ایرانیانی که از تهران به مقصد ایروان در ارمنستان در حرکت بود ند را تأیید کرد و گفت: در این حادثه یک نفر فوت شده است.

وی با اشاره به اینکه مصدومان حادثه به تبریز منتقل شده اند، اظهار داشت: راننده اتوبوس نیز در گروه مصدومان است و به تبریز منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، جمهوری ارمنستان از طریق مرز نوردوز در شهرستان جلفا با کشورمان مرز مشترک دارد.همه روزه جمع بسیاری از هموطنان ارمنی و غیر ارمنی از طریق این مرز و با استفاده از اتوبوس برای دیدار از خانواده و یا تفریح به ارمنستان سفر می کنند.