14 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح برخی از فعالیتهای انجام شده برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار اظهارداشت: کمیته امداد به عنوان الگویی موفق ارائه شده از سوی امام راحل(ره) در مدت سه دهه فعالیت خود توانسته گامهای ارزشمندی در مسیر خدمت به افراد آسیب پذیر بردارد.

وی افزود: احیاء تقویت سنتهای حسنه و نیک مانند زکات و صدقه و کمک به نیازمندان موجب نزدیک شدن دلها به یکدیگر شده و اغنیاء هم از وضعیت فقرا مطلع شده و سفره ای برای اطعام فقرا و ایتام گسترده می شود که بستر آن توسط این نهاد فراهم شده است.

صفری یادآورشد: اعمال مدیریت برای حمایت از افراد آسیب پذیر و رسیدن به جامعه هدف از جمله زنان سرپرست خانوار از دیگر برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره) استان است.

14 هزار و 702 خانوار سرپرست خانوار در استان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر 14 هزار و 702 خانوار سرپرست خانوار در استان تحت پوشش کمتیه امداد قرار دارد.

همایش ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار

وی بیان کرد: در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار همایش علمی و تخصصی به مدت دو روز در قزوین برگزار خواهد شد.

این مسئول یادآورشد: همایش تخصصی ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 29 و 30 آذر ماه در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار خواهد شد.

صفری گفت: این همایش با همکاری 28 سازمان و دستگاه دولتی با محورهای زنان سرپرست خانوار و مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی، اقتصاد خانواده و ارتقاء عزت نفس، شیوه های همسرگزینی، قدرت تاب آوری، توانمندی و بازتوانی، تربیت فرزند صالح و نگرش مثبت، بررسی مشکلات و آسیب ها، نحوه پذیریش، پیگیری و مدکاری در سیستم های حمایتی و بسته های تخصصی خدمات برگزار می شود.

این مسئول اظهارداشت: همچنین شناسایی نیازهای معیشتی، اجتماعی و فرهنگی زنان سرپرست خانوار، بررسی بهداشت روحی و روانی، امور حقوقی و قضایی زنان سرپرست خانوار، شناخت راهکارهای تعامل و هم افزایی سازمانها و الگوی طرح اکرام در رسیدگی به خانواده های با سرپرست زن از دیگر محورهای مورد توجه در این همایش تخصصی است.

صفری تصریح کرد: زنان سرپرست خانوار افرادی هستند که علاوه بر وظیفه مادری باید نقش پدر خانواده را نیز بر دوش بکشند و با تامین هزینه های مالی بتواند مشکلات روحی روانی و بیماریهای خود و فرزندانشان را نیز تامین کند.

وی گفت: مشکلات عدیده این گروه از افراد مانع از بروز استعدادهای زنان سرپرست خانواده شده و تحقیرهای اجتماعی میزان آسیب پذیری آنها را افزایش می دهد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین بیان کرد: امیدواریم برگزاری این همایش بتواند ضمن آسیب شناسی و بررسی مشکلات این افراد در کارگروههای تخصصی و آموزشی به توانمند سازی آنها نیز کمک کند.

وی یادآورشد: با توجه به سلسله نیازهای معیشتی، اجتماعی، فرهنگی خانواده ها و تعریف بسته های خدمتی می توان نیازهای جامعه هدف را تامین کرد و با برقراری تناسب منطقی و ارائه الگوی خدمت رسانی در مسیر تقویت توان افراد یاد شده گامی اساسی برداشت.

تشکیل کارگروههای تخصصی

صفری تصریح کرد: کارگروهای تخصصی در سه موضوع شناسایی نیازهای زیستی، معیشتی، اجتماعی، بخش بهداشت روانی و روحی و امور حقوقی و قضایی با حضور اساتید برجسته و مشاوران حقوقی مورد ارزیابی کارشناسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در یکی از کارگروهها کارکنان مرتبط با حوزه مانند مشاوران امور خانواده، مددکاران پذیرش، خانواده، ایتام، معاونان توانمندسازی ادارات شرکت خواهند کرد و برگزاری کارگاههای آموزشی برای زنان سرپرست خانواده و دختران بازمانده از تحصیل و در شرف ازدواج نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

جلسه هم اندیشی صاحب نظران

این مسئول همچنین گفت: برگزاری جلسه هم اندیشی صاحب نظران دانشگاهی در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار برای پیدا کردن راهکار مناسب برای رفع موانع و آسیب ها از دیگر برنامه هایی است که در این همایش پیش بینی شده است.

وی افزود: باید تهدید های این حوزه را به فرصت تبدیل کرد و با هم افزایی دستگاههای اجرایی با عزمی جدی، همه تلاش خود را در زمینه تقویت توانمندی زنان سرپرست خانوار بکار گیریم.

55 درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد، زنان سرپرست خانوار هستند

صفری در ادامه این نشست خبری اظهارداشت: در حال حاضر 55 درصد جمعت تحت پوشش استان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که 84 درصد آنها به علت فوت همسرانشان و 16 درصد سایر موارد در این وضعیت قرار گرفته اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین گفت: در سالهای گذشته کارهای ارزشمندی صوررت گرفته که 898 نفر از زنان سرپرست خانوار ازدواج مجد کرده اند و سه هزار و 228 نفر از زنان سرپرست خانوار تا پایان شش ماهه اول سال جاری تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی، بیمه روستائیان و بیمه مشاغل شدند که آینده آنها را تضمین می کند.

اجرای 14 هزار طرح خود اشتغالی در کمیته امداد استان

صفری بیان کرد: در حوزه اجرای طرح های اشتغالزایی تاکنون 14 درصد طرحها ویژه زنان سرپرست خانوار اجرا شده است.

وی گفت: با تهیه بسته های متنوع حمایتی در زمینه معیشت، اشتغال، مشاوره و بهداشت، تحصیل، معاضدت حقوقی نسبت به ایجاد نشاط و شادابی در میان زنان سرپرست خانوار اقدام شده است.

صفری تصریح کرد: در سال گذشته دو هزار خانوار و امسال دو هزار و 50 خانوار تحت پوشش خودکفا شده و از مصرف کننده به تولید کننده تبدیل شدند.

این مسئول بیان کرد: تاکنون بیش از 10 هزار خانوار تحت پوشش با اجرای طرحهای اشتغالزایی به مرحله خودکفایی رسیده اند.

ظرفیت ایجاد پنج هزار شغل در کمیته امداد

صفری یادآورشد: در صورت تامین اعتبارات لازم کمیته امداد ظرفیت ایجاد پنج هزار شغل را دارد که در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 104 فقره پرونده تشکیل شده و تا پایان سال نیز تعداد بیشتری به این میزان افزوده خواهد شد.

88 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد استان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین تصریح کرد: در استان قزوین 24 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که با احتساب افراد خانواده بیش از 88 هزار نفر را شامل می شود.

وی گفت: 60 درصد جمعیت تحت پوشش این نهاد در روستاها و 40 درصد در شهرها قرار دارند.