پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی لرستان راه اندازی می شود

محمد حسن کائیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجوز راه اندازی یک پژوهشکده در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان اخذ شده است.

وی با بیان اینکه مجوز راه اندازی این پژوهشکده از طریق شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور گرفته شده است تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش می شود این پژوهشکده در سالجاری در استان لرستان راه اندازی شود.

معاون تحقیقات و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی همچنین به فعالیت مراکز تحقیقاتی تحت نظر این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چهار مرکز تحقیقاتی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حال فعالیت هستند.

کائیدی تصریح کرد: همچنین مجوز راه اندازی سه مرکز تحقیقات دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی لرستان اخذ شده که این مراکز تا پایان سالجاری راه اندازی می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت انجام پژوهشهای تقاضا محور در لرستان تاکید کرد و گفت: در این راستا باید ارتباط بیشتری بین دانشگاهها و همچنین حوزه صنعت لرستان وجود داشته باشد.

معاون تحقیقات و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با تاکید بر اینکه خوشبختانه طی سالهای اخیر این ارتباط بیشتر شده است عنوان کرد: در این راستا دانشگاههای استان این آمادگی را دارند که تقاضاها و اولویتهای دستگاههای اجرایی و همچنین بخش صنعت استان را مورد بررسی علمی قرار دهند.

کائیدی با تاکید بر همکاری های بین بخشی در این زمینه تصریح کرد: دانشگاههای استان باید مطابق با نیاز صنعت استان اقدام به انجام کارهای علمی کنند تا شاهد رشد و توسعه و همچنین ایجاد اشتغال در استان باشیم.