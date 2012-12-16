عزاداری محرم و صفر با انسجام بیشتری صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان که در بیت امام جمعه کرمانشاه برگزار شد ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان و یارانش گفت: عزاداری های محرم و صفر علاوه بر شکوه باید از نظم و انسجام نیز برخوردار باشد.

وی افزود: در عزاداری های دهه اول محرم و عاشورا و تاسوعا جمعیت بسیاری به خیابان ها، تکایا و حسینیه ها آمده بودند و صحنه های باشکوهی را خلق کردند اما ضعف هایی نیز در بخش های مختلف این آیین ها مشاهده کردیم که می توان به انسجام نداشتن عزاداری ها و پراکندگی هیات های مذهبی در یک محله اشاره کرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه ادامه داد: به طور قطع با هماهنگی و بستر سازی لازم می توانیم در آینده عزاداری های بسیار منظم تر داشته باشیم و مکتب بزرگ امام حسین (ع) را باشکوه و عظمت همیشگی اش حفظ کنیم.

وی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از دستورات جلسه شورای فرهنگ عمومی کرمانشاه گفت: یکی از معضلات فرهنگی استان تالارهای عروسی و بعضی از رفتارهای ناشایستی است که در این مکان ها انجام می شود که با شرع و عرف ما ناسازگارست.

حجت الاسلام آفتابی افزود: هم اکنون 60 تالار عروسی مجوز دار و 20 تالار بدون مجوز در کرمانشاه فعال است که نیاز است مسولان ذیربط برای ساماندهی این مکان ها و برخورد با افراد متخلف برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان از برگزاری همایش فرهنگ عمومی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: همه نهادها و ادارات ذیربط بایستی حضور فعالی در آن داشته باشند.

