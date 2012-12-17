ماجرای برکناری من بسیار مفصل است/ در آینده شرح می دهم

رضا تقی پور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی درباره برکناری اش از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: ماجرای برکناری ام بسیار مفصل و طولانی است.

وی افزود: فعلا قصد ندارم درباره این موضوع صحبت کنم و در آینده به طور مشروح این موضوع را شرح خواهم داد.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سئوال که نظرش درباره تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه ارتباطات با راه و شهرسازی و یا تبدیل شدن آن به یک سازمان چیست ، گفت: در حال حاضر قصد مصاحبه با این موضوعات را ندارم.

به گزارش مهر، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم بود که در روزهای اخیر با حکم احمدی نژاد برکنار و به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور فناوری اطلاعات منصوب شد. احمدی نژاد وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به جای تقی پور معرفی کرد و از قرار معلوم دولت قصد دارد با ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی، وزاتخانه امور زیربنایی را تشکیل دهد. در عین حال وزیر راه از احتمال تشکیل سازمان ارتباطات و فن آوری اطلاعات به جای این وزارتخانه خبر داده است.