علی تابعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته در حال حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با دانشگاههای لرستان تفاهم نامه های همکاری و پژوهشی منعقد کرده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با دانشگاههایی مانند پیام نور، دانشگاه آزاد و دانشگاه لرستان تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.

مدیر تحقیق و پژوهش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر این سازمان و همچنین اتاق بازرگانی خرم آباد همکاری های مطلوبی با اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان دارند افزود: در حال حاضر پروژه های تحقیقاتی با اولویت صنعت توسط اعضای هیئت علمی دانشگاههای لرستان در حال بررسی است.

تابعی در بخش دیگری از سخنان خود به موازی کاری در حوزه کارهای پژوهشی در لرستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر نقصهای فراوانی وجود دارد که باید زمینه رفع آنها در استان فراهم شود.

وی با تاکید بر هم افزایی در زمینه کارهای پژوهشی در استان لرستان بیان داشت: در این راستا دانشگاهها، واحدهای تولیدی و صنعتی و اتاق بازرگانی باید همکاری بیشتری در زمینه کارهای پژوهشی داشته باشند.