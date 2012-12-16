100 راننده در غرب گیلان موفق به دریافت کارت هوشمند شدند

جهانگیر علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جابجایی و انتقال انسان ها، اموال و کالاها از جایی به جای دیگر در قلمرو حمل و نقل قرار می گیرند و این مسئله از مشغله های مهم انسان از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین مراحل توسعه بوده است.

وی همچنین راه و وسایل نقلیه را دو رکن اساسی حمل ونقل دانست و اظهارداشت: استفاده از وسایل نقلیه سریع السیر امروزه برای حمل کالا امری غیر قابل اجتناب است.

رئیس انجمن صنفی حمل و نقل کالا صومعه سرا به خدمات انجمن صنفی اشاره کرد و گفت: این انجمن با هدف بالا بردن سطح دانش و آگاهی رانندگان، کاهش تصادفات جاده ای و ایمنی در حمل و نقل جاده ای، بکار بردن اصول صحیح بسته بندی، مهار بار و سلامت شغلی رانندگان دوره های آموزشی بر گزار می کند.

وی این دوره ها را در دو سطح بدو خدمت و ضمن خدمت دانست و افزود: دوره بدو خدمت برای رانندگان تازه وارد به عرصه حمل ونقل است که باید پس از طی دوره 46 ساعت موفق به دریافت کارت هوشمند شوند.

علیزاده ادامه داد: امسال با برگزاری سه دوره کلاس آموزشی بدو خدمت 100 راننده موفق به دریافت کارت هوشمند شده اند.

وی با اشاره به اینکه شهرهای فومن، ماسال، شفت و صومعه سرا هزار و 100 راننده در بخش کالا و مسافر دارند، یادآورشد: صدور کارت سلامت شغلی، صدور کارت هوشمند راننده و شارژ کارت هوشمند از دیگر خدمات این انجمن است.