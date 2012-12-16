  1. اقتصاد
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

رسولی نژاد اعلام کرد:

اجرای 3 هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه‌گذاری در فرودگاه امام

اجرای 3 هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه‌گذاری در فرودگاه امام

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه ایرلاین‌ها بیش از 2200 میلیارد ریال به این شرکت بدهکار هستند، گفت: در حال حاضر 3 هزار میلیارد تومان پروژه به صورت BOT و BLT توسط بخش خصوصی در فرودگاه امام خمینی (ره) در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولی‌نژاد در نشست خبری اظهار داشت: مدیریت راهبردی فرودگاه‌ها و ارائه خدمات ناوبری و ترافیکی در کنار خرید دستگاه‌های کمک ‌ناوبری از وظایف شرکت‌ فرودگاه‌های کشور است.

وی افزود: 54 فرودگاه کشور تحت مدیریت شرکت فرودگاه‌ها است که خدمات راهبری هوایی و بهسازی عمرانی در آنها انجام می‌شود ضمن آنکه هزینه راهبردی و خدماتی فرودگاه‌های کشور ماهانه 40 میلیارد تومان است.
 
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه 102 راه هوایی داریم، گفت: 500 الی 550 پرواز داخلی، 200 پرواز بین‌المللی و 500 پرواز عبوری، روزانه در آسمان کشور انجام می‌شود.
 
وی تصریح کرد: در مجموع روزانه حدود 1300 پرواز غیر از پروازهای آموزشی، نقشه ‌برداری و نظامی در آسمان کشور انجام می‌شود.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره بدهی ایرلاین‌ها به شرکت فرودگاه های کشور، گفت: ایرلاین‌ها به دلیل زیان انباشته، بیش از 2200 میلیارد ریال به شرکت فرودگاه‌ها بدهکارند.
 
وی تصریح کرد: یک سوم بدهی هم‌اکنون به صورت چک‌های اقساطی پرداخت شده و تا پایان 91، بقیه نیز در قالب چک‌های اقساطی دریافت می‌شود.
 
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور تصریح کرد: شرکت فرودگاه های کشور، از محل ایرلاین‌ها داخلی، ایرلاین ها خارجی و اماکن خارجی درآمد دارد.
 
وی در خصوص سرمایه‌گذاری و توسعه فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: در حال حاضر 3 هزار میلیارد تومان پروژه به صورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری ) و BLT ( احداث ، اجاره ، انتقال) توسط بخش خصوصی در این فرودگاه انجام می‌شود و هم‌اکنون با حضور شرکت‌های داخلی، سرمایه‌گذاری در این فرودگاه در حال انجام است.
 
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: در طول هشت ماه اخیر، 249 هزار و 796 پرواز در آسمان کشور انجام شده که 30 میلیون مسافر را جابه‌جا کرده است. وی همچنین از راه‌اندازی مرکز آموزش خلبانی از راه دور به صورت مجازی خبر داد.
کد مطلب 1767599

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