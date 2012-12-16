به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولی‌نژاد در نشست خبری اظهار داشت: مدیریت راهبردی فرودگاه‌ها و ارائه خدمات ناوبری و ترافیکی در کنار خرید دستگاه‌های کمک ‌ناوبری از وظایف شرکت‌ فرودگاه‌های کشور است.

وی افزود: 54 فرودگاه کشور تحت مدیریت شرکت فرودگاه‌ها است که خدمات راهبری هوایی و بهسازی عمرانی در آنها انجام می‌شود ضمن آنکه هزینه راهبردی و خدماتی فرودگاه‌های کشور ماهانه 40 میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه 102 راه هوایی داریم، گفت: 500 الی 550 پرواز داخلی، 200 پرواز بین‌المللی و 500 پرواز عبوری، روزانه در آسمان کشور انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در مجموع روزانه حدود 1300 پرواز غیر از پروازهای آموزشی، نقشه ‌برداری و نظامی در آسمان کشور انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره بدهی ایرلاین‌ها به شرکت فرودگاه های کشور، گفت: ایرلاین‌ها به دلیل زیان انباشته، بیش از 2200 میلیارد ریال به شرکت فرودگاه‌ها بدهکارند.

وی تصریح کرد: یک سوم بدهی هم‌اکنون به صورت چک‌های اقساطی پرداخت شده و تا پایان 91، بقیه نیز در قالب چک‌های اقساطی دریافت می‌شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور تصریح کرد: شرکت فرودگاه های کشور، از محل ایرلاین‌ها داخلی، ایرلاین ها خارجی و اماکن خارجی درآمد دارد.

وی در خصوص سرمایه‌گذاری و توسعه فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: در حال حاضر 3 هزار میلیارد تومان پروژه به صورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری ) و BLT ( احداث ، اجاره ، انتقال) توسط بخش خصوصی در این فرودگاه انجام می‌شود و هم‌اکنون با حضور شرکت‌های داخلی، سرمایه‌گذاری در این فرودگاه در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: در طول هشت ماه اخیر، 249 هزار و 796 پرواز در آسمان کشور انجام شده که 30 میلیون مسافر را جابه‌جا کرده است. وی همچنین از راه‌اندازی مرکز آموزش خلبانی از راه دور به صورت مجازی خبر داد.