رضا کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیشنهاد باشگاه پرسپولیس به بازیکنان صبا ضمن بیان مطلب فوق گفت: آقایان ابتدا با بازیکنان صبا صحبت کردند و سپس با باشگاه صبا وارد مذاکره شدند ولی پاسخ من به پرسپولیس منفی بود زیرا خودمان به بازیکنانمان نیاز داریم.
وی با انتقاد از باشگاههای بزرگ تاکید کرد: تیمهای بزرگ به جای اینکه به ما کمک کنند تا در آسیا موفق باشیم، به ما ضربه میزنند. آنها دنبال بازیکنان ما هستند و به این فکر نمیکنند که ما خودمان در چه شرایطی هستیم. این تیمها فقط به فکر خودشان هستند و حاضرند برای بقای خودشان تیمهای دیگر را از هم بپاشند.
سرپرست باشگاه صبا در خصوص اینکه سرنوشتی مانند باشگاه فجرسپاسی در انتظار این تیم نشسته است، افزود: تیمهایی مانند فجر در آسیا حضور ندارند. ما نماینده و در واقع آبروی ایران در آسیا هستیم. اگر تیمهای بزرگ در آسیا بودند و از ما بازیکن میخواستند به آنها کمک میکردیم ولی آیا آنها این کار را میکنند؟
کشوری در پایان گفت: مشکلات مالی ما به زودی حل میشود. بازیکنان ما هم جایی نمیروند و صبایی میمانند. من با میلاد نوری هم صحبت کردم و قرار شد با تمرکز تمریناتش را در صبا ادامه بدهد.
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