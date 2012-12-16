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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

دردیدار با سفیر ایران ؛

وزیر نیرو و انرژی سریلانکا : انرژی هسته ای حق ایران است

وزیر نیرو و انرژی سریلانکا : انرژی هسته ای حق ایران است

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر نیرو و انرژی سریلانکا گفت که 45 کشور هسته ای در دنیا هست که آزادانه به فعالیت های هسته ای ادامه می دهند و ایران هم مانند دیگر کشورها حق استفاده از انرژی هسته ای را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری شینهوا، "چامپیکا راناواکا" که در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران به تحریم های یکجانبه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعتراض می کرد و افزود: این تحریم ها مانع دریافت کمک های تهران به توسعه سریلانکا می شود.

وی با اشاره به توقف هزاران پروژه روستایی سریلانکا که توسط ایران حمایت مالی می شدند، اظهار داشت: تحریم های آمریکا تجاوزی آشکار به حقوق ابتدایی مردم ما به ویژه طبقه مستضعف است.

وزیر سریلانکایی افزود: پیش از اعمال تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران حدود 90درصد نفت سریلانکا توسط دولت ایران تأمین می شد و به پالایشگاه هایی که با حمایت های مالی این کشور ساخته شده بود ، می رفت.

بر اساس این گزارش ، علی رغم اینکه آمریکا سریلانکا را از تحریم ها علیه ایران معاف کرده است ، بانک های بین المللی حاضر به همکاری برای انتقال پول بین دوکشور ایران و سریلانکا نیستند.
 

کد مطلب 1767602

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