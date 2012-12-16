از انتقادهای تند تا مقاومت در مقابل عزل فرمایشی/ تهدید خانم وزیر در روزنامه دولت!

مجله مهر: تامین نشدن اعتبارات ارزی در ماه های گذشته بزرگترین دغدغه وزارت بهداشت بوده است. تا جایی که مرضیه وحید دستجردی که تا همین یک ماه قبل کمبود دارو و مشکلات دسترسی بیماران خاص به داروهای مورد نیازشان را تلویحا انکار می کرد، لب به اعتراض گشود و انتقادهای صریحی را نسبت به بانک مرکزی بیان کرد؛ انتقادهایی که به اعتراضات بخشی از دولت علیه دولت تعبیر شد و حتی زمزمه های برکناری وزیر بهداشت را سر زبان ها انداخت.

دستجردی گفته بود: «بانک مرکزی تعلل در اختصاص ارز دارو را جبران کند چون نقل و انتقال ارز در خارج از کشور را از طرق غیررسمی می‌توانیم دور بزنیم ولی مشکل تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در داخل کشور را نمی‌توانیم دور بزنیم.» جمله ای که شاید بیشتر از تمام انتقادهای پیشین وزیر بهداشت، برای او گران تمام شد تا زمزمه های برکناری او به دلیل این مخالفت ها قوت بگیرد.

او با بیان این که «با دارو که وابسته به جان مردم است نمی‌توان شوخی کرد» خطاب به بانک مرکزی گفته بود که ما به هر طریقی که شده داروی مردم را تامین می‌کنیم اما مسئولان بانک مرکزی باید به تعهدات خود عمل کرده و تعلل های صورت گرفته در تخصیص ارز دارو را از این پس جبران کنند.

دستجردی پیش از این گفته بود که مردم 70 درصد از هزینه‌های مربوط به درمان و سلامت را از جیب خود پرداخت می‌کنند و باید در اولویت های بودجه بندی تجدید نظر کنیم. چرا که الان دارو و ملزومات پزشکی باید اولویت‌های ۲و ۳را داشته باشد اما هم اکنون اولویت‌های ۷و ۸را دارند و متاسفانه برخی کالاها مانند زین اسب در اولویت‌های بالاتر مثلا اولویت ۵یا ۴قرار داده شده‌اند.

تا من هستم، وزیر می ماند

هرچند که رحیمی امروز در جمع خبرنگاران گفت: «دکتر مرضیه وحید دستجردی از جمله بهترین وزرای کابینه، اولین بانوی وزیر در جمهوری اسلامی ایران و مورد حمایت همه جانبه دولت قرار دارد. بنابراین تا زمانی که دکتر احمدی‌نژاد و من هستیم دکتر دستجردی هم به عنوان وزیر بهداشت در کابینه حضور خواهد داشت.» اما شایعات برکناری خانم وزیر آنقدر قوی بود که او دو روز قبل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ماندن یا برکناری‌اش از کابینه، گفت: «شما خبرنگاران کار و زندگی ندارید؟ بالاخره هر آمدنی یک رفتنی دارد و همه ما دیر یا زود باید برویم. مهم این است که آمدن و رفتن ما چه تاثیری در زندگی دیگران داشته باشد.»

معاون اول رئیس جمهور در حالی شایعات برکناری وزیر بهداشت را رد می کند که پای این شایعات به مجلس هم رسیده است. امروز در جریان رسیدگی مجلسی ها به طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، یادی از وزارت بهداشت و برکناری خانم وزیر به میان آمد و نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه گفت: «خبردار شده ایم که خانم مرضیه وحید دستجردی را می‌خواهند تغییر دهند چون که ایشان گفته بود که پول ارز واردات دارو صرف واردات لوازم آرایشی شده است.»

از سوی دیگر، روزنامه دولت هم در واکنش به انتقادهای وزیر بهداشت، عملکرد او و معاونش را «تهدید سلامت روانی جامعه با تناقض گویی» دانسته و در شماره امروز خود نوشته است: «بررسی دقیق‌تر هجمه‌های وزارت بهداشت و درمان به عنوان بخشی از دولت به دولت، نشان از آن دارد که خانم وزیر به عنوان نخستین وزیر زن در دولت احمدی‌نژاد به جای وفاداری به اعتماد رئیس‌جمهور، در مسیری افتاده است که به نظر می‌رسد معاونان و مشاورانش برای او هموار می‌کنند.»

مجلس موافق برکناری خانم وزیر نیست

از شروع دولت دهم که احمدی نژاد با انتخاب اولین وزیر زن کشور با مخالفت های برخی علما رو به رو شد، تا این روزها که کابینه به روزهای پایانی اش نزدیک می شود، وزارت بهداشت همیشه زیر ذره بین بوده است. نقدهایی که به نحوه مدیریت خانم وزیر وارد می شد در شش ماهه اخیر با سایه انداختن بحران مالی بر عملکرد نظام سلامت و درمان، آنقدر بالا گرفت که زمزمه هایی درباره استیضاح او مطرح شد. تا آنجا که ماه قبل، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان اعلام کرد که «اگر روند کنونی حوزه درمان ادامه پیدا کند، استیضاح وزیر بهداشت کلید می‌خورد. حسن تأمینی‌لیچایی گفته بود که وزارت بهداشت در مورد تأمین و ذخیره‌سازی دارو بسیار ضعیف عمل کرده و این موضوع موجب شده که کشور با بحران کمبود دارو روبه‌رو باشد. در حالیکه مسئولان این وزارتخانه می‌توانستند با پیش بینی وضعیت‌ آتی حوزه سلامت از بروز بحران کنونی جلوگیری کنند، اما این اتفاق نیفتاد.»

با این حال امروز که شایعات برکناری وزیر بهداشت از سوی هیات دولت مطرح می شود، مجلسی ها چندان موافق به نظر نمی رسند. عبدالرحمان رستمیان عضو کمیسیون بهداشت می گوید که نمایندگان مجلس موافق این اقدام نیستند و معتقدند که برکناری وزیر در ماه های آخر ریاست جمهوری نمی تواند راه حل مشکلات موجود باشد.

سلیمان عباسی سخنگوی کمسیون بهداشت مجلس هم می گوید: «مطابق قانون، پیگیری مطالبات وزارت بهداشت به عهده این وزارتخانه است و در صورتی که وزارت بهداشت گزارشی مالی مبنی بر عدم اخذ مطالبات خود و نیز مشکلات موجود ارائه دهد مجلس در حد توان ایشان را در پیگیری این مساله یاری خواهد داد.» رویکردی که به نظر می رسد با پشت پرده های شایعه برکناری خانم وزیر بی ارتباط نباشد.

بخشی از شایعات مربوط به برکناری قریب الوقوع وحید دستجردی، به حضور باقر لاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و قائم مقام وزیر بهداشت در امور سیاستگذاری برمی گردد که از فروردین 90 عضو شورای تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم شد. بر اساس این گمانه زنی ها، وزیر بهداشت به فشارهای خارج از وزارتخانه برای برکناری باقر لاریجانی، برادر کوچکتر رئیس مجلس، تن نداده و به همین دلیل 8ماه مانده به پایان مدت وزارتش، در معرض عزل قرار دارد.

زمزمه های فشار بخشی از دولت برای وادار کردن وزیر بهداشت به عزل باقر لاریجانی یک بار دیگر در سال 89 هم سر زبان ها افتاده بود. در آن زمان، روزنامه رسالت نوشت: «جریانی خارج از وزارتخانه که همت خود را صرف حذف مخالفین تفکر خود و جایگزین کردن افراد دست نشانده می داند، طی هفته های اخیر فشار شدیدی برای حذف دکتر باقر لاریجانی که از چهره های علمی منحصر به فرد در جامعه پزشکی است را آغاز کرده و تلاش می شود وزارت بهداشت را از بهره گیری از خدمات این استاد برجسته و لایق محروم نمایند... اما وزیر بهداشت که از تخصص و توانمندی های دکتر لاریجانی آگاه است تاکنون در برابر این تحرکات مقاومت کرده است.»