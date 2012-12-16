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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۶

شوکتی نیا به مهر خبر داد:

اجرای 10 پروژه منابع طبیعی در دامغان

اجرای 10 پروژه منابع طبیعی در دامغان

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان با اشاره به اجرای 10 پروژه در این شهرستان گفت: برای این پروژه ها بیش از شش میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

حسین شوکتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای 10 پروژه منابع طبیعی در دامغان، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها اعتباری معادل شش میلیارد و 640 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اضافه کرد: این میزان اعتبار صرف اجرای پروژه های بیابان زدایی، تثبیت شن، صیانت از جنگل ها، اجرای طرح توسعه پارک های جنگلی،مدیریت مراتع، اصلاح مراتع، تفکیک انفال، حفاظت و حمایت و طرح آبخیزداری در شهرستان دامغان شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان تصریح کرد: این شهرستان در بین ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در زمینه اجرای پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری توانست رتبه خوبی را کسب کرد.

شوکتی نیا به نقش و جایگاه مدیریت در اجرای پروژه های عمرانی اشاره داشت و افزود: با همت و تلاش همه کارشناسان و همکاران در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان موفق شدیم رتبه خوبی را در اجرای پروژه های مرتبط در سطح این شهرستان کسب کنیم.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدواریم با همراهی و همکاری کارشناسان و همکاران در کلیه واحدها بتوانیم سال جاری را با موفقیت طی و پروژه های خوبی را به مرحله اجرا در آوریم.

کد مطلب 1767604

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