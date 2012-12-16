حسین شوکتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای 10 پروژه منابع طبیعی در دامغان، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها اعتباری معادل شش میلیارد و 640 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اضافه کرد: این میزان اعتبار صرف اجرای پروژه های بیابان زدایی، تثبیت شن، صیانت از جنگل ها، اجرای طرح توسعه پارک های جنگلی،مدیریت مراتع، اصلاح مراتع، تفکیک انفال، حفاظت و حمایت و طرح آبخیزداری در شهرستان دامغان شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان تصریح کرد: این شهرستان در بین ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در زمینه اجرای پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری توانست رتبه خوبی را کسب کرد.

شوکتی نیا به نقش و جایگاه مدیریت در اجرای پروژه های عمرانی اشاره داشت و افزود: با همت و تلاش همه کارشناسان و همکاران در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان موفق شدیم رتبه خوبی را در اجرای پروژه های مرتبط در سطح این شهرستان کسب کنیم.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدواریم با همراهی و همکاری کارشناسان و همکاران در کلیه واحدها بتوانیم سال جاری را با موفقیت طی و پروژه های خوبی را به مرحله اجرا در آوریم.