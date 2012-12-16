فروپاشی سرمایه های فرهنگی دنیای غرب/تبدیل شدن ایران به یک قدرت بزرگ علمی سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد در اختتامیه همایش چشم انداز گرمسار در افق 1404 که بعد از ظهر یکشنبه در تالار آفتاب شهرستان گرمسار برگزار شد ضمن اشاره به این که فروپاشی سرمایه های فرهنگی دنیای غرب عامل اصلی تحقق زوال و انحطاط قطعی آنان در آینده نزدیک است، افزود: رسیدن به ثروت مادی و اقتصاد بزرگ، کار آسانی است اما بدست آوردن سرمایه های فرهنگی بشدت دشوار است و تغییرات و تحولات فرهنگی به سهولت به دست نمی آیند.

جنگ، ایران را تبدیل به یک قدرت بزرگ سیاسی-علمی کرد



وی با تاکید بر این که باید تهدیدات را مبدل به فرصت کرده، نفت را از بودجه خود کنار بگذاریم، دولت را کوچک کرده و از سرمایه گزاران جهت مشارکت دعوت کنیم، خاطر نشان کرد: دشمنان با تحمیل جنگ مارا به یک قدرت بزرگ سیاسی، دفاعی و علمی تبدیل کرد و امروز با ایجاد تنگناهای اقتصادی ما را به عنوان کشور مولد، اقتصاد مبنی بر تولید و کار و نه اقتصاد مبتنی بر نفت وگاز تبدیل کردند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اگر تحریم های غرب نبود برای رسیدن به یک قدرت اقتصادی از سرعت و شتاب لازم برخوردار نبودیم و حرکت های ما با سرمایه های ما همسو نمی شد، عنوان کرد: دشمنان می خواهند با ایجاد چالش و خلق موانع، مانع از اقتدار این کشور برای رسیدن به یک آینده برتر شوند.

امنیت ایران در گرو یک فرهنگ غنی



ابوترابی فرد، کشور ایران را با داشتن چنین ذخایر عظیم مادی، سرمایه های عظیم فرهنگی و سرمایه انسانی دارای افق بسیار فاخر و بلند دانست و تصریح کرد: دستیابی به دانش هوا و فضا و تبدیل آن به فناوری هوا و فضا، پرتاب ماهواره، ساخت موشک های بالستیک، دستیابی به دانش هسته ای و تبدیل آن به فناوری هسته از مجموع سرمایه های اجتماعی و ظرفیت های ایران است.

وی با اشاره به این که امنیت بسیار بالای کشور ایران در گرو فرهنگ غنی ایرانی است ابراز داشت: این در حالی است که امنیت غرب در دستان پلیس مسلح و مجهز به مدرن ترین تجهیزات، فن آوری و بدون رحم است.

فرهنگ ایرانی برآمده از اعتقادات و اصول استوار اسلامی



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، فرهنگ کشور ایران را بر آمده از اعتقاد و ریشه های استوار، عمیق، اصیل، ملی و اسلامی دانست و اظهار داشت: در نیم قرن آینده در اروپا بندرت فرزندی پیدا خواهد شد که در آغوش خانواده و پدر و مادر تربیت شده باشد و فروپاشی نهاد خانواده مهمترین عنصر در فروپاشی جامعه است.

ابوترابی فرد با تاکید بر این که وجود 20 هزار دانشجو در شهرستان گرمسار نشان از حرکت با شتاب کاروان رشد و توسعه انسانی در ایران است ادامه داد: توسعه، رشد و حرکت پرشتاب علمی ایران از نظر سرعت گوی سبقت را از همگان ربوده است و ما در آینده نزدیک قطعاً جزء ده کشور اولیه تولید کننده علم در جهان خواهیم بود.

ایران در منابع مختلف جزء حداقل ده کشور اول جهان



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ظرفیت های میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری و جهانگردی ایران را جزء 10 کشور اول جهان و در ذخایر عظیم مادی و اقتصادی جزء چهار و یا پنج کشور اول جهان دانست و یادآور شد: سرمایه ها و امکانات اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی پایه رشد و توسعه جوامع انسانی است و جوامع بشری براساس آن ارزیابی شده و آینده آن ها تحلیل می شود.

وی ضمن بیان این مطلب که آینده بسیار روشن، ممتاز و استثنایی در انتظار ملت ایران است، گفت: اهل نظر پیش بینی می کنند که تا سال 1030 شاهد افول ابر قدرت بزرگ آمریکا خواهیم بود چرا که قدرت اقتصادی و سایر ظرفیت های خود را ازدست داده است.

هزاره سوم متعلق به کشورهای آسیایی



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که هزاره سوم بر اساس همان سرمایه های انسانی، مادی، اجتماعی و فرهنگی متعلق به آسیا خواهد بود، افزود: حدود یک هزار و 258 میلیارد بشکه ذخایر نفتی در جهان وجود دارد که 716 میلیارد بشکه این ذخایر در اختیار پنج کشور ایران، عربستان، کویت، امارات و عراق است و ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است.

ابوترابی فرد، ایران را دارای 16 میلیون هکتار کشت حاصلخیز دانست و تصریح کرد: براساس نظر فائو ایران می تواند علاوه بر نیازهای خود نیازهای کشورهای همسایه را نیز تامین کند و این یکی دیگر از سرمایه های ایران اسلامی است.

رصد ظرفیت های یک منطقه تنها راهکار رسیدن به آرمان ها



وی برگزاری چنین نشست هایی را شاخص و ملاک روشن، گویا و امید آفرین برای آینده، پیش روی ملت ایران و تبیین کننده افق های دست یافتنی دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به این که در آغاز راه قرار داریم با برگزاری چنین همایش ها و نشست هایی می توانیم به نقشه راه بسیار دقیق، متقن و قابل اجرا برای رسیدن به پیشرفت و توسعه دست پیدا کنیم.

ابوترابی فرد در پایان عنوان کرد: در یک نهاد علمی اهل اندیشه و فکر، ظرفیت های یک منطقه را رصد کرده و افق های پیش رو را با نگاه علمی مورد ارزیابی قرار می دهند و راه کار رسیدن به آرمان ها را ارائه می کنند.

تولید کنندگان پیشتازان عزت و استقلال کشور



نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، در خصوص نامگذاری امسال با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اظهار داشت: این موضوع را می توان در دو بخش تولید ملی راه کارها و الزامات آن و سرمایه ایرانی تجزیه و تحلیل کرد.



غلامرضا کاتب با اشاره به این که برای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری لازم است تا در فرهنگ عمومی جامعه‌‌ تولید کنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی کنیم، ابراز داشت: مقررات زدایی، کاهش بروکراسی و روان نمودن فرآیندهای کاری در حوزه تولید و سرمایه گذاری، شناسایی کالاها و محصولات حیاتی و استراتژیک جهت برنامه ریزی در راستای خودکفایی از راه های تحقق فرمایشات رهبری است.

هر جامعه نیازمند چهار گروه سرمایه انسانی



وی مطالعه مزیت های نسبی و رقابتی بالقوه و بالفعل محصولات مختلف در دسته بندی های استاندارد، هدف گذاری و مطالعه عوامل تاثیر گذار بر روی افزایش تولید و رفع موانع تولیدی با لحاظ نمودن طرح آمایش سرزمین را بخش دیگری از راه های تحقق اوامر مقام معظم رهبری معرفی کرد و ادامه داد: بررسی وضعیت فعلی کالاها و محصولات منتخب از جهات مختلف و رتبه بندی محصولات با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی مزیتهای نسبی و رقابتی نیز می تواند راهکارهای مفیدی باشد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که هر جامعه ای در راس مدیریت خود نیازمند چهار گروه سرمایه انسانی شامل نوآوران سیاسی، نوآوران اقتصادی، نوآوران فنی و نوآوران علمی است، گفت: اگر این چهار گروه سرمایه انسانی در جامعه ای وجود نداشته باشد، این جامعه اساساً وابسته خواهد بود و پیشرفت و عدالت در آن تحقق نمی یابد.

شناسایی مزیت های بالقوه و رقابتی و نسبی عامل مبادله مثبت کالا



وی با اشاره به این که در بازار رقابتی فعلی جهان کشورها مزیت های بالقوه رقابتی و نسبی خود را شناسایی کرده و با مدیریت صحیح آنها و استفاده بهینه و بهره ور از عوامل تولید مزیت ها را به مزیت های بالفعل تبدیل می کند، گفت: در این مرحله است که کشورهای مختلف در یک موازنه اقتصادی برابر و با رعایت اصل احترام متقابل محصولات خود را با یکدیگر مبادله می کنند.

کاتب افزود: با توجه به تغییرات جدی در حوزه کسب و کار در سال های اخیر، امروز مقیاس تمایز محصولات، خواسته های مشتری و تفاوت آن در کشورهای مختلف، تغییرات مدام تکنولوژی و کاربرد گسترده تکنولوژی های نوین موجب کاهش اهمیت عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار ساده و زمین شده است.

دانایی سرمایه انسانی و عامل پیشرفت



وی اساس پیشرفت را در "دانایی سرمایه انسانی "دانست و تصریح کرد: این دانایی یعنی دانستن اندیشه اصلی، دانستن اندیشه های تبعی و دانستن این که چگونه سازمان و نهاد متناسب را باید فراهم کرد.

نماینده مردم گرمسار و آرادن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اگر این دانایی با "اراده و خواست پیشرفت " تلفیق شود، آنگاه پیشرفت پیش روی ماست ادامه داد: پس اساس پیشرفت "دانایی" و "اراده و خواست" است و این هر دو باید در انسان ها ذخیره شوند تا به سرمایه انسانی تبدیل شوند.

ضرورت قطع نیاز کشور از بیگانگان در کالاهای اساسی



کاتب اظهار داشت: این که تصور شود کشوری می تواند تمامی احتیاجات خود را تولید عرضه کند حتی اگر ممکن هم باشد اقتصادی نیست چرا که کشورهای مختلف با توجه به ظرفیت ها و منابع انسانی، مالی، فیزیکی و تکنولوژیکی خود هر یک در برخی محصولات دارای مزیت هستند و در برخی دیگر از محصولات هیچ مزیتی ندارند و یا در مقایسه با کشورهای دیگر از مزیت پایین تری برخوردارند.

وی در پایان، کالاها و محصولات استراتژیک مانند گندم را مستثنی و تاکید کرد: هر کشوری با توجه به موقعیت سیاسی و اقتصادی لازم است تا برای رویارویی با بحران ها کالاهایی را به عنوان کالاهای حیاتی شناسایی و وابستگی خود را به کشورهای دیگر روی این کالا و محصول کاهش دهد، هرچند که ممکن است در آن کالای خاص فاقد مزیت نسبی و رقابتی باشد.

بنا بر این گزارش: اختتامیه همایش چشم انداز گرمسار در افق 1404 با حضور حجه الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، غلامرضا کاتب نماینده مردم شهرستان گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی و مهدی منصوری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، محمدیان سرپرست فرمانداری شهرستان، مومنی شهردار شهرستان، روسای ادارات، مسئولین، اصناف، اساتید ودانشجویان دانشگاه آزادواحد گرمسار در محل تالار آفتاب برگزار شد.

