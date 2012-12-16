مضرات استفاده از مواد مخدر صنعتی در جامعه شفاف سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدزمان ابطحی ظهر یکشنبه در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان، با بیان اینکه بسیاری از رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی نیازمند شفاف سازی و آگاهی رسانی برای مقابله و کاهش آن آسیب است، اظهارداشت: در این راستا باید دستگاه های عضو شورای مبارزه با مواد مخدر توجه خود را به اقدامات آموزشی معطوف کنند.

وی اضافه کرد: ایران به دلیل همجواری با کشور افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است، در معرض خطر و تهدیدات جدی قرار دارد، که در این راستا مقابله با ورود مواد مخدر نیازمند یک عزم بین المللی است.

ابطحی با بیان اینکه در صورت عدم کنترل وضعیت کنونی این روند در سال های آینده بیشتر خواهد شد و ایران را به عنوان یک کشور همسایه و خراسان جنوبی را به عنوان استان هم مرز با افغانستان بیش از پیش در معرض خطر قرار خواهد داد، خواستار رایزینی ها و تلاش های مضاعف مسئولان کشوری در سطح بین الملل شد.

وی ادامه داد: هم اکنون حضور نیروهای ناتو در خاک افغانستان به بهانه افزایش امنیت و مقابله با کشت و تولید مواد مخدر در زمین های این کشور، نه تنها این مقاصد را برآورده نکرده، بلکه گزارش ها بیانگر این است، که ناتو در تسهیل تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان دست دارد.

ابطحی با اشاره به اینکه شیشه از خطرناک ترین مواد مخدر صنعتی در بین معتادان است، افزود: این موادمخدر مصرف معتاد به سایر مواد را نیز چند برابر کرده و معتاد به طور همزمان چند ماده مخدر با هم مصرف می کند.

وی کاهش دسترسی آسان به مواد مخدر و افزایش گرایش معتادان به درمان را از اولویت های شورای مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و بیان داشت: این امور به تنهایی کافی نیست، بلکه باید راه اندازی مراکز فنی و حرفه ای، ایجاد اشتغال و تامین مسکن افرادی که ترک اعتیاد کرده اند، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند یادآور شد: مصرف این ماده مخدر صنعتی طول درمان را طولانی کرده و امید به درمان را کاهش می دهد.