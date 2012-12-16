باندباز نیستم/ ترابیان از حرفهایم قضاوت اشتباه کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشاورز در این خصوص بیان داشت: در ابتدا باید بگویم عادت ندارم جواب بزرگترها را بدهم، برای آقای ترابیان احترام زیادی قائل هستم ولی برای اینکه برخی مسائل روشن شود لازم است توضیحاتی را ارائه دهم تا اذهان عمومی متوجه باشند.

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران ادامه داد: ای کاش زمانی که آقای ترابیان رییس کمیته فوتسال بودند جواب انتقاداتم را می دادند چراکه زمانی من مصاحبه کردم که ایشان هنوز در سمت خود حضور داشتند.آقای ترابیان نخستین فردی است که پس از 11 سال حضورم در فوتسال از من دلخور می شود، البته ظاهرا ایشان از شخص من نیز ناراحت نشده اند بلکه از انتقادات من خورده به دل گرفته اند.

کشاورز با بیان این مطلب که ترابیان نباید فراموش کند که قهرمانی ها و عناوین به دست آمده در زمان ایشان ماحصل تلاش همین بازیکنان که الان به عنوان بازیکنان بزرگ تیم ملی از آن ها یاد می کنیم اتفاق افتاده است افزود: درست نیست که آقای ترابیان با مصاحبه های خود جوانان جویای نام و خوب تیم ملی را در مقابل باتجربه ها قرار دهد.

وی خاطر نشان کرد: آقای ترابیان بحث صد دلار و این مسائل را مطرح کردند در حالیکه بازیکنان تیم ملی دنبال پول نبودند بلکه حفظ شخصیت و شان آنان در درجه اول اهمیت قرار داشت اما آقای ترابیان این مشکلات مطرح شده از سوی بازیکنان باتجربه را به مسائل مالی ربط دادند.

کاپیتان تیم فوتسال گیتی پسند افزود: مصاحبه های من تنها به خاطر فوتسال ایران و تنویر افکار عمومی بود و هدف دیگری نداشتم، من نه برای شخص خاصی این مصاحبه ها را کردم و نه به ادعای آقای ترابیان عضو هیچ باند و خطی نیستم.

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران بیان داشت: خود آقای ترابیان خوب می داند که من نه باندباز هستم نه از کسی خط میگیرم، چون این قبیل کارها با روحیات من سازگار نیست.من تنها حرف دلم را زدم و ظاهرا آقای ترابیان از آن برداشت اشتباه کرده است.

کشاورز در پایان گفت:برای آقای ترابیان در هر زمینه ای که در آن فعالیت خواهند داشت آرزوی موفقیت دارم و باز هم می گویم نه با ایشان و نه با هیچ شخص خاصی مشکلی ندارم.