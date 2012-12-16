به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری زاده مدافع 38 ساله که ابتدای فصل در لیست مازاد یحیی گل محمدی قرار داشت، مجددا در تعطیلات نیم فصل با باشگاه صبا به توافق رسید تا به فوتبالش در این باشگاه ادامه بدهد.

صمد مرفاوی سرمربی صبا و مدیران باشگاه هم بختیاری زاده را تایید کرده اند و این بازیکن از امروز یکشنبه در تمرینات صبا شرکت کرد. بختیاری زاده نیم فصل اول در تیمی عضویت نداشت و به صورت اختصاصی تمرین می‌کرد. بختیاری زاده سابقه بازی در تیم های فولاد خوزستان و استقلال تهران را نیز در کارنامه دارد. او یکی از بازیکنان ایران در جام جهانی 2006 بود که در دیدار برابر آنگولا موفق به گلزنی شد.

علاوه بر بختیاری زاده، مرفاوی میثم خسروی بازیکن سابق فولاد خوزستان را از نظر فنی تایید کرده است و به احتمال زیاد این بازیکن که چند روزی است در تمرینات صبا شرکت می‌کند، به زودی قراردادش را با این باشگاه امضا خواهد کرد.