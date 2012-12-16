تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به 36 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی چند ماهی است در اعلام نرخ تورم، به طور رسمی اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه را متوقف کرده است، اما محاسبات بسیار ساده نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به حدود 36 درصد رسیده است.

براساس اعلام بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در آبان ماه 1391 نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه 1391 به عدد 381.2 رسید.

این در حالی است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه 1390 عدد 280.6 بوده است. حال اگر نسبت افزایش عدد شاخص 381.2 در آبان ماه 91 را با عدد شاخص 280.6 در آبان ماه 90 درصد محاسبه کنیم، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 36 درصد می‌شود.

در همین حال، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1390 را معادل 26.1 درصد اعلام کرده است.