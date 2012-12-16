واگذاری هما به تامین اجتماعی تا دو هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پرورش در نشستی خبری با بیان اینکه این ایرلاین در سال جاری 30 هزار پرواز انجام داده و 4 میلیون مسافر را جابه‌جا کرده است، گفت: در این مدت ضریب اشغال پروازها 73 درصد بوده است و 390 هزار زائر عمره مفرده طی سال جاری هجری قمری جابه‌جا شدند.

مدیر عامل ایران‌ایر افزود: در این مدت 77 هزار زائر با 400 پرواز از 110 ایستگاه عملیاتی جابه‌جا شدند، ضمن آنکه در پروازهای عتبات با قدرت بیشتری به این خط پرداختیم که نسبت به سال قبل این پروازها 66 درصد افزایش تعداد زائر داشتیم.

وی در خصوص واگذاری هما به سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: واگذاری مجموعه هما سه مرحله داشت که ایرتور و هتل‌های هما واگذار شدند و مقرر شد طبق قانون در بودجه 91 بابت هتل‌های هما 300 میلیارد تومان به این ایرلاین تعلق گیرد.

پرورش تصریح کرد: برای واگذاری ایران‌ایر نیز سه بار فراخوان واگذاری انجام شد، اما به دلایل زیان‌دهی هما، این شرکت فروش نرفت، بنابراین پیشنهاد داده شد هما بابت طلب یکی از دستگاه‌ها از دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت تهاتر واگذار شود.

مدیرعامل ایران‌ایر با بیان اینکه هما یک‌هزار و 440 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد، تصریح کرد: هنوز ابلاغ رسمی این واگذاری انجام نشده است اما تا دو هفته آینده اجرایی می‌شود و 50 به علاوه یک درصد سهام هما به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه هما پروازهای تکلیفی نیز دارد، اظهار داشت: به دلیل خواسته برخی از نمایندگان مجلس و استانداران، حتی با ضریب اشغال 45 درصد نیز پرواز کرده‌ایم.

مدیرعامل ایران‌ایر یادآور شد: این ایرلاین به 32 نقطه بین‌المللی و 27 نقطه داخلی پرواز دارد، ضمن آنکه برنامه داریم پروازهای خود را به تهران، شیراز، یزد و ساری و مشهد توسعه دهیم.