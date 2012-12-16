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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

زاهدی:

ثمره وحدت حوزه و دانشگاه رسیدن به جهانی عدالت محور است

ثمره وحدت حوزه و دانشگاه رسیدن به جهانی عدالت محور است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان ثمره وحدت حوزه و دانشگاه را رسیدن به جهانی عدالت محور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن گرامیداشت هفته وحدت حوزه و دانشگاه این روز را از ثمرات اندیشه های امام راحل(ره) دانست.

وی گفت: وحدت حوزه و دانشگاه میراث امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است و ما باید به این دو پایگاه علمی یعنی حوزه و دانشگاه به عنوان مراکزی در جهت پیشرفت کشور نگاه کنیم.

زاهدی ادامه داد: ما باید از وحدت حوزه و دانشگاه برای حفظ جایگاه علمی و سنت ها و ارزش های اسلامی و اعتقادی ملت مسلمان ایران بهره گیریم و از آن در راستای اهداف انقلاب استفاده کنیم.

وی وحدت حوزه و دانشگاه را باعث خنثی شدن توطئه های استکبار در ایران دانست و ادامه داد: ما باید این وحدت و همدلی را برای مقابله با استکبار جهانی و مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن بکار گیریم .

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ثمره وحدت حوزه و دانشگاه را رسیدن به جهانی عدالت محور عنوان کرد و گفت: عدالت، صداقت، حق و منطق نتیجه وحدت و همراهی و همفکری حوزه و دانشگاه است.

کد مطلب 1767621

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