تنها با علم و فناوری می توان مشکلات کشور را حل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه پیش از ظهر یکشنبه در همایش پژوهش و محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست افزود: خوشبختانه در زمینه مسایل زیست محیطی نیز پیشرفتهای خوبی در کشور حاصل شده که باید با برنامه ریزی های علمی و اصولی آنها را در راستای حفظ مولفه های زیست محیطی به کار گیریم.

وی با بیان اینکه با افزایش جمعیت تخریب محیط زیست هم زیاد می شود گفت: در حال حاضر جمعیت دنیا 7 میلیارد نفر است و پیش بینی می شود تا سال 2050 به 9 میلیارد نفر بالغ شود و در این زمان 50 درصد جمعیت دنیا شهرنشین خواهند بود بنابراین تمام این انسانها به غذا و امکانات کافی برای زندگی نیاز دارند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: باید برای آینده و نحوه استفاده از منابع به گونه ای پیش بینانه برنامه ریزی کنیم تا در آینده با مشکلات و مسائل زیست محیطی جدی درگیر نشویم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین و اثرگذارترین کارها و اقدامات در این راستا استفاده از علم و فناوری است که دراین راه باید گستره علم و فناوری را وسیعتر کنیم و این مقوله را فقط محدوده به دانشگاهها و مراکز علمی نبینیم.

سلطانخواه افزود: همچنین باید رویکرد خطی در روند توسعه علم و فناوری را کنار بگذاریم و نگاهمان به تولید علم و فناوری نظام مند و سیستماتیک باشد.

وی گفت: به عنوان مثال امروزه وقتی یک ایده تا به محصول تبدیل شود سلسله مراتب طولانی را طی می کند در حالی که در دنیای امروز وقت ارزش زیادی دارد بنابراین باید این مسیر را کوتاه تر کنیم و تمامی فرایندهای مرتبط با این روندرا به طور نظام مند و سیستماتیک کنار هم قرار گیرند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه به شرکت های دانش بنیان به عنوان نهادی تاثیر گذار دراین عرصه اشاره کرد و افزود: آیین نامه اجرایی حمایت از شرکتهای دانش بنیان توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد ازاین رو این شرکتها در راستای صنعتی کردن تحقیقات و پژوهش می توانند نقش مهمی ایفا کنند.

وی گفت: علاوه بر اینکه با کمک شرکتهای دانش بنیان ایده به محصول تبدیل می شود فرصت شغلی زیادی هم به وجود می آید.