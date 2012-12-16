تشکیل بنیاد ملی بهلول به تصویب نهایی نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی اکبری ظهر یکشنبه در نشست خبری که با اعضای بنیاد ملی بهلول در محل حوزه علمیه گناباد برگزار شد اظهار کرد: رسالت بنیاد ملی بهلول یک رسالت فرهنگی است.

مدیر عامل بنیاد ملی بهلول افزود: هدف بنیاد ملی بهلول این است که علامه بهلول را به عنوان یک جریان زلال فرهنگی معرفی کنیم.

علی اکبری گفت: این بنیاد با مقاصد غیرصنفی، غیرسیاسی، غیرتجاری تاسیس شده است و منابع درآمدی این بنیاد از طریق فروش کتاب و فروش نرم افزار و ... است.

وی تصریح کرد: علامه بهلول گنابادی در کشورهای مختلف مبارزاتی داشته است که این کمک می کند شخصیتی چون علامه بهلول را در سطح کشوری و خارج کشور مورد بررسی قرار دهیم.

مدیر عامل بنیاد ملی بهلول با اشاره به اقدامات یک ساله بنیاد ملی بهلول گفت: برگزاری مراسم شبی با خاطره، راه اندازی سایت بهلول، مکاتبه با آموزش و پرورش جهت گنجاندن زندگی علامه بهلول در کتابهای درسی، پخش مستند علامه بهلول از شبکه استانی، پیگیری اهدای جایزه ویژه بهلول در هر سال به یک نفر و همکاری با بنیاد ادبیات داستانی برای نوشتن زندگی بهلول از اقدامات این بنیاد در طول این یکسال بوده است.

علی اکبری افزود: ساخت نرم افزار چندرسانه ای بهلول، برگزاری نمایشگاه کتاب، جمع آوری اسناد و مدارک در مورد علامه بهلول از سراسر کشور، همکاری با انجمن قلم ایران در تهران برای چاپ کتاب خروش از زندگی علامه بهلول و ... از دیگر اقدامات بوده است.

وی گفت: تاکید بنیاد بر این است که بنیاد بهلول مرکزی آرشیو فیلم و عکس و کتاب علامه بهلول در سراسر کشور باشد.

مدیر عامل بنیاد ملی بهلول در ادامه با اشاره به همایش ملی بهلول شگفتی روزگار گفت: از برکات همایش ملی بهلول خرید منزل پدری علامه بهلول بود که مرمت شد و پیگیر هستیم که این منزل در اختیار بنیاد ملی بهلول قرار گیرد که به سبک خانه مشروطه اصفهان بازسازی شود.

علی اکبری افزود: برگزاری مراسم هیاتهای مذهبی کل شهرستان در مرقد علامه بهلول گنابادی در مناسبتهای مذهبی و برگزاری مراسم گرامیداشت علامه بهلول در 2 روز از سال از دیگر اقداماتی است که انجام می شود.