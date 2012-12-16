نرخ بلیت قطارهای رجا کمتر از دیگر شرکتها است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بختیاری در نشستی خبری با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری 19.6 میلیون نفر توسط قطار در کشور جابه‌جا شده‌اند که 13.9 میلیون نفر آنها توسط شرکت رجا بوده است، گفت: ضریب اشغال قطارها در این 8 ماه 88.3 درصد بود و ضریب اشغال رجا 84 درصد از کل شد.

مدیر عامل شرکت قطارهای مسافری رجا بابیان اینکه سهم این شرکت از جابه‌جایی مسافران قطار 70 درصد است، افزود: افزایش قیمت بلیت در نرخ‌های جدید اعمال نشد و در برخی نرخها بلیت رجا با نرخ دیگر شرکت‌ها فاصله دارد.

وی تصریح کرد: دسته ای از بلیت‌های رجا هم از سال 83 تا بهمن سال گذشته افزایش قیمتی نداشته‌اند و ضریب اشغال آنها محدود است.

بختیاری با بیان اینکه دسته سوم، بلیت‌هایی هستند که نرخ آنها با نرخ تمام‌شده بیش از 400 درصد فاصله دارد، اظهار داشت: 5 دسته قطار داریم که 20 دستگاه قطار با بلیت کمتر از 5 هزار تومان، 26 درصد قطارها را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: بلیت 15 درصد قطار این شرکت بین 5 تا 10 هزار تومان است که 19 درصد قطارها را تشکیل می‌دهد و 18 قطار این شرکت بین 10 تا 15 هزار تومان است که 23 درصد کل قطارها را تشکیل می‌دهد.

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا تصریح کرد: نرخ بلیت 9 قطار این شرکت بین 15 تا 20 هزار تومان است که 12 درصد کل قطارها را تشکیل می‌دهد و 16 قطار این شرکت، بالای 20 هزار تومان است که 21 درصد کل قطارها را تشکیل می‌دهد.