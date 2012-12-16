به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، محمد حسین قائد رحمت به سمت مسئولیت تالار محراب تهران منصوب شد.

عبدالرضا علی پناه سرپرست معاونت هنری و سینمایی این اداره کل در مراسم معارفه مسئول تالار محراب گفت: مقوله هنر، به ویژه"هنر تئاتر" با روح و روان آدمی ارتباط نزدیکی دارد و هنر تئاتر به دلیل زنده بودن و ارتباط مستقیم با تماشاگر از خصوصیات منحصر به فردی برخوردار است.

وی تاکید کرد: موفقیت تئاتر ما زمانی است که به یک زبان جهانی دست یابد چرا که تئاتر معاصر در سراسر دنیا، دارای زبانی واحد است. این زبان واحد و همه فهم در سراسر جهان باید با محتوای تاثیرگذار و شیوه مناسب همراه شود.

سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران افزود: سیاست این اداره کل، تقویت تئاتر شهرستان هاست و از مجموعه نمایشی تالار محراب برای این منظور استفاده خواهد شد.

قائد رحمت مسئول تالار محراب دانش آموخته رشته ادبیات نمایشی است و بیش از 20 سال سابقه فعالیت در زمینه های

کارگردانی، نویسندگی و بازیگری تئاتر دارد. پیش از این علیرضا فارسی مسئول تالار محراب بود که از زحمات وی نیش تقدیر شد.

اجرای "آخرین حکایت فرهاد" به نفع خیریه‌ دهش‌پور

نمایش"آخرین حکایت فرهاد" روز دوشنبه بیست‌و‌هفتم آذر به نفع موسسه‌ خیریه‌ بهنام دهش‌پور اجرا می‌شود.

بخشی از عواید فروش بلیت روز دوشنبه‌ نمایش"آخرین حکایت فرهاد" به کارگردانی شهره سلطانی، به موسسه‌ خیریه‌ بهنام دهش‌پور اهدا خواهد شد. این نمایش که روزهای پایانی اجرای خود را سپری می‌کند، پانزدهم آذر نیز به نفع کودکان مبتلا به سرطان موسسه‌ محک و بیست‌و‌چهارم آذر برای کودکان تحت حمایت خانه‌ علم دروازه غار اجرا شد.

نویسنده‌" آخرین حکایت فرهاد" مهدی میرباقری است و محسن قصابیان، آناهیتا اقبال‌نژاد، رامین ناصرنصیر، مونا فرجاد، بهروز پناهنده، مارال فرجاد و شهره سلطانی در این نمایش بازی می‌کنند. "آخرین حکایت فرهاد" تا سه‌شنبه 28 آذرماه هر شب ساعت 20 در تالار حافظ روی صحنه می‌رود. بهای بلیت این نمایش پانزده هزار تومان است که در روز مذکور به شیوه‌همت عالی ارائه می‌شود.

علاقه‌مندان برای تهیه‌‌ بلیت می‌توانند به سایت بنیاد رودکی به نشانی http://ticket.bonyadroudaki.ir یا گیشه‌ تالار وحدت مراجعه کنند.

آغاز پیش فروش بلیت‌های نمایش"شب به خیر مادر"

نمایش"شب به خیر مادر" به کارگردانی احسان فکاء و تهیه‌کنندگی مهسا بافکاری از اواخر هفته گذشته در فرهنگسرای نیاوران و سالن گوشه آغاز شد. این نمایش که هر روز (به جز روزهای شنبه) ساعت 19 در سالن گوشه به روی صحنه می‌رود تا دهم دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه و رزرو بلیط (به غیر از گیشه فرهنگسرای نیاوران)، به سایت www.tivall.net مراجعه کنند. برای دانشجویان و افرادی که از طریق سایت ذکر شده بلیط تهیه کنند تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.

"شب به خیر مادر" از آثار شاخص مارشا نورمن میباشد و نخستین بار سال 1983 در کمبریچ و ماساچوست اجرا شده و تاکنون جوایز متعددی از جمله پولیتزر ادبی و سوزان اسمیت بلکبرن را به خود اختصاص داده است. در این نمایش شعله پاکروان و رویا بختیاری از بازیگران مطرح تئاتر نقش آفرینی می‌کنند.

"شب به خیر مادر" روایتگر یک شب نشینی دو نفره است. جسی زنی چهل ساله که انگیزه ادامه ی زندگی را به دلیل بزهکار شدن پسرش و ترک وی از سوی همسرش از دست داده است. وی در حالی که از بیماری صرع رنج می برد مصمم است زندگی مادرش را سر وسامان دهد ولی تلما مادرش تلاش می‌کند تا او را از تصمیمش منصرف کند.