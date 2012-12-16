دبیر هیات اجرایی به ترکیب کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری اضافه شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مواد دیگری از این طرح را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس تا ماده 13 این طرح را در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته بررسی کرده بودند.

براساس مصوبه امروز مجلس و در ماده 14 عبارت زیر به انتهای حکم ماده 61 قانون انتخابات ریاست جمهوری بدین صورت الحاق می‌شود: " و عمل متخلف برای تشخیص جرم بودن و رسیدگی مقتضی به دادستانی حوزه مربوطه گزارش می‌شود."

ماده 61 قانون فعلی انتخابات به این شرح است: در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیات‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین کند.

نمایندگان مجلس در بررسی ماده 15 این طرح نیز مقرر کردند در ماده 62 قانون انتخابات ریاست جمهوری عبارت "وزارت کشور" به عبارت "هیات اجرایی مرکزی انتخابات" اصلاح می‌شود.

ماده 62 قانون فعلی انتخابات به این شرح است: به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات بر وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.

با این مصوبه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات از این پس در هیات اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل خواهد شد.

نمایندگان مجلس در ماده 16 این طرح نیز مقرر کردند بندهای زیر به عنوان بندهای 3 و 4 به ماده 63 قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق و بند 3 قبلی با شماره 5 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

3- دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات

4- رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

5- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او

ماده 63 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری به این شرح است:

اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:

1- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او

2- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او

3- مدیرعامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او

تبصره- شورای نگهبان می‌توان یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منور نظارت بر کار کمیسیون مذبور تعیین کند.

به گزارش مهر، برسی این طرح که دارای 21 ماده است همچنان در مجلس ادامه دارد.