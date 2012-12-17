به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النشره لبنان، روز گذشته کنفرانسی با عنوان "موسسات جامعه مدنی در کشورهای حاشیه خلیج فارس" در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. شرکت کنندگان در این کنفرانس با تاکید بر لزوم آزادی تمام زندانیان سیاسی خواستار توقف سرکوب فعالان سیاسی و حقوقی از سوی رژیمهای متبوعشان شدند.

موسسات حقوق بشری که اکثر آنها در کشورهای عربی مانند بحرین، عربستان، قطر و امارات فعال هستند همچنین خواستار آزادی زندانی آزادی بیان، حامیان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی شدند و از رژیمهای حاکم تقاضا کردند به این جریانها اجازه فعالیت آزادانه را بدهند.

سلب تابعیت از مخالفان، حربه آل خلیفه برای سرکوب

در این کنفرانس همچنین از برخی کشورهای عربی عضو شورای همکاری به ویژه بحرین خواسته شد روند سلب تابعیت شهروندان به ویژه فعالان سیاسی و تغییر ترکیب جمعیتی را متوقف کنند. همچنین از رژیم های عربی خواسته شد محاکمه سیاسی فعالان حقوقی را متوقف و اتهامات مطرح شده علیه آنان را لغو کنند.

موسسات حقوق بشری همچنین راهکارهای امنیتی و سرکوب را که از سوی اعضای شورای همکاری خلیج فارس علیه مردم استفاده می شود، در برخورد با تحول دموکراتیک و مسالمت آمیز مناسب ندانستند. روشی که رژیمهای حاکم بر این کشورها از آن به عنوان ابزاری برای مجازات فعالان سیاسی و حقوق بشری استفاده می کنند.

در بیانیه منتشر شده از رژیمهای عربی خواسته شده که سیطره بر رسانه ها را پایان داده و روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای را از فعالیت آزادانه محروم نکنند.

بحرین؛

بحرین در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بدترین وضعیت را از لحاظ وضعیت حقوق بشری دارد. سرکوب شدید مخالفان و فعالان سیاسی، برخورد شدید با آزادی بیان، تخریب اماکن مقدس، سلب تابعیت از مخالفان و زندانی کردن آنها همه از مواردی است که در رژیم منامه در میان سکوت کشورهای غربی علیه مردم این کشور مرتکب می شود.

در آخرین تحولات بحرین، نیروهای امنیتی شب گذشته با استفاده از گازهای سمی و گلوله های ساچمه ای به تظاهرات مخالفان حمله کردند. یک مرکز حقوق بشری بحرینی در گزارشی اعلام کرد: رژیم بحرین برای سرکوب تظاهرات مخالفان از سلاحهای ممنوعه بین المللی استفاده می کند.

مردم بحرین امروز در نظر دارند تظاهراتی گسترده را با عنوان "روز عید شهدا" در اقصی نقاط این کشور برگزار کنند و نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه برای مقابله با این تظاهرات به حالت آماده باش درآمده اند.

عربستان؛



عربستان سعودی نیز در میان ناقضان اصلی حقوق بشر در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس محسوب می شود. البته برخورد با آزادی بیان و فعالان سیاسی در این کشور پس از تحولات گسترده بهار عربی شدت گرفت و حتی انتقادات برخی مجامع بین المللی را نیز به دنبال داشت.

در این میان رژیم آل سعود با گروههای مخالف در شرق این کشور که اکثرا از شیعیان هستند برخورد بسیار خشونت آمیزتری داشته و بسیاری از آنها بدون برگزاری محاکمه سالهاست که در زندان به سر می برند. در آخرین تحولات این کشور یک دادگاه سعودی در ریاض روز گذشته "شیخ توفیق العامر" از عالمان دینی شیعیان را به سه سال زندان محکوم کرد.

نیروهای امنیتی سعودی همچنین چند ماه پیش شیخ نمر از عالمان برجسته شیعه در این منطقه را با خشونت کامل و تیراندازی به سوی خودروی حامل وی بازداشت کرده و به زندان انداخته اند.

دیگر کشورها؛

وضعیت دیگر کشورهای عربی نیز از لحاظ حقوق بشری نیز بسیار زیرسوال رفته است. مقامات قطر اخیرا یک شاعر را به اتهامات واهی و تنها به علت سرودن یک شعر به حبس ابد محکوم کردند.

امارات نیز با وجود تلاشهایی که برای ارائه تصویری زیبا از این کشور انجام می دهد مورد انتقاد مجامع بین المللی قرار دارد. سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا با ابراز نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر در امارات، در بیانیه ای اعلام کرد: امارات نمونه کشوری پیشرفته محسوب نمی شود و از مشکلات متعددی رنج می برد.