به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر خرمشاد در نخستین همایش نقش راهبردی دانشگاه ها و حوزه های علمیه در تحول هندسه قدرت جهانی اظهار کرد: هندسه قدرت در جهان و نظام بین الملل دیروز یکی از مهمترین مباحثی است که باید درباره آن به گفتگو نشست. سوال اینجاست که هندسه قدرت در جهان چگونه شکل می گیرد؟ در حقیقت ابتدا باید پرسید که عوامل تعیین کننده، عوامل پایداری هندسه قدرت، عوامل ناپایداری آن و زمان در حال گذر از نظم جهان به هندسه قدرت به چه میزان است؟

وی افزود: هندسه قدرت با توجه به استیلای غرب در جهان و حاکم شدن نگاه غرب محور در تاریخ روابط بین‌الملل در چند صد سال گذشته 4 نظم و هندسه قدرت را ایجاد کرده است.

خرمشاد 30 سال جنگ مذهبی در اروپا که نظم پایداری است به دلیل فضای جدید در جهان، نظم مبتنی بر توازن قوا قبل و بعد از انقلاب فرانسه، صلح دلسای که در پی جنگ فرانسه و تشکیل امپراتوری آلمان بوجود آمد و در پس آن جنگ جهانی اول برای تصاحب مستعمره ها و در نهایت شکل‌گیری جنگ جهانی دوم درپی عدم توافق بازندگان و برندگان جنگ جهانی اول را از اصلی‌ترین نکات مربوط به شکل‌گیری نظم و هندسه قدرت در جهان خواند.

وی با بیان اینکه با وقوع جنگ جهانی دوم یک نظم پایدار و دوقطبی در جهان بوجود آمد که تا سال 1991 به طول انجامید، گفت: امسال یکی از قطب های جهانی که همان قطب شرق بود، فروپاشید و در مقابل آن آمریکا به عنوان اصلی ترین قطب غرب اعلام جهان تک قطبی کرد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تشریح نظام تک قطبی جهان در 19 سال گذشته و پس از فروپاشی شوروی سابق عنوان کرد: در این دوره نظم تک قطبی بوجود آمد که ایالات متحده اعلام کننده آن بود، اشغال افغانستان و عراق در نظام تک قطبی اتفاق افتاد، جهان وارد دوره تک چندقطبی شد و قدرت های نوظهوری نظیر برزیل، چین، هند و ایران بوجود آمدند و در نهایت در دو سال گذشته دوره گذار جدیدی ناشی از بیداری اسلامی شکل گرفت.

خرمشاد ادامه داد: بیداری اسلامی اکنون جایگاه خود را در هندسه جهانی پیدا کرده است و آنچه باعث اوج‌گیری بیداری اسلامی و اسلام سیاسی می شود در نهایت به نفع انقلاب اسلامی است. قدرت گیری ایران و هژمونی شدن انقلاب اسلامی در جهان باعث قدرت گیری جمهوری اسلامی و کم شدن قدرت برخی کشورهای منطقه مثل ترکیه، قطر و عربستان خواهد شد.

وی افزود: از همین رو است که برخی قدرت های منطقه که تا دیروز دوستان ایران بودند، امروز تبدیل به رقبای ما شده اند، به همین دلیل به دنبال کم کردن قدرت جمهوری اسلامی هستند، لذا سوریه را برای این منظور قربانی کردند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه بیداری اسلامی، اسلام سیاسی، اخوان المسلمین و... امروز به تهدید و فرصتی برای ایران تبدیل شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در این راه باید با دقت و جدیت گام بردارد؛ چراکه ممکن است این موضوع بجای فرصت تبدیل به تهدیدی برای کشور شود.

خرمشاد اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران باید همراهی لایه هایی از اخوان المسلمین با قطر، ترکیه، عربستان و سلفی های تندرو را با دقت بررسی کند و بداند که تقویت جبهه غرب با هدف خاصی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه ترکیه تصمیم خود را برای هندسه قدرت جهانی گرفته است، تاکید کرد: ما باید بتوانیم با کمک بیداری اسلامی که سی و سه سال است زیر پوست لایه های کشورهای منطقه شکل گرفته به اهداف خود برسیم. البته احتمال دارد جنگ های خونینی هم بر سر هندسه قدرت شکل بگیرد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر اینکه تهدیدات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل شکل گیری هندسه جدید قدرت است، یادآوری کرد: بر همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب بر تجهیز و افزایش قدرت نیروهای مسلح تاکید دارند.