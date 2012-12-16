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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

عطرچیان خبر داد:

مرکز مدیریت راه های البرز راه اندازی می شود/18 درصد ترافیک کشور در البرز

مرکز مدیریت راه های البرز راه اندازی می شود/18 درصد ترافیک کشور در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز از راه اندازی مرکز مدیریت راه های استان در بهمن ماه جاری خبر داد.

محمد جواد عطرجیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: تمامی ورودی های استان از طریق مانیتور در این مرکز رصد خواهد شد.

وی ادامه داد: در تمامی راه های اصلی شهرستان کرج و استان البرز دستگاه های کنترل تردد خودروها نصب شده و تعداد این دستگاه ها در آینده ای نزدیک به 20 مورد خواهد رسید.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز با بیان اینکه در شش ماه اول سال جاری میزان تصادفات برون شهری شش درصد کاهش یافته است، گفت: استان البرز 18 درصد ترافیک و یک و نیم درصد جاده های کل کشور را به خود اختصاص داده است.

1100 فرصت شغلی در البرز ایجاد شد

عطرچیان با اشاره به ایجاد یکهزار و 100 فرصت شغلی طی شش ماهه اول امسال در این زمینه، تصریح کرد: استان البرز خط عبور 14 استان کشور است و امید می رود با همکاری دستگاه های مرتبط وضعیت راه ها و جاده های این استان با توجه به وضعیت حساس آن بهبود پیدا کند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز ادامه داد: در سال گذشته 20 مدرسه حاشیه اتوبان با تجهیزاتی نظیر نصب چراغ های هشدار دهنده، نصب علائم راهنمایی، نصب سرعت گیر و ... با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان ایمن سازی شد.

وی با بیان اینکه دو هزار دانش آموز نیز با همکاری پلیس آموزش های ایمنی را فراگرفته اند، اظهار داشت: در سال گذشته نیز 300 نفر از رانندگان خودروهای سنگین تحت آموزش های رعایت قوانین و مقررات، توجیه عملکرد فنی و ... قرار گرفتند.

کد مطلب 1767636

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