مرکز مدیریت راه های البرز راه اندازی می شود/18 درصد ترافیک کشور در البرز

محمد جواد عطرجیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: تمامی ورودی های استان از طریق مانیتور در این مرکز رصد خواهد شد.

وی ادامه داد: در تمامی راه های اصلی شهرستان کرج و استان البرز دستگاه های کنترل تردد خودروها نصب شده و تعداد این دستگاه ها در آینده ای نزدیک به 20 مورد خواهد رسید.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز با بیان اینکه در شش ماه اول سال جاری میزان تصادفات برون شهری شش درصد کاهش یافته است، گفت: استان البرز 18 درصد ترافیک و یک و نیم درصد جاده های کل کشور را به خود اختصاص داده است.

1100 فرصت شغلی در البرز ایجاد شد

عطرچیان با اشاره به ایجاد یکهزار و 100 فرصت شغلی طی شش ماهه اول امسال در این زمینه، تصریح کرد: استان البرز خط عبور 14 استان کشور است و امید می رود با همکاری دستگاه های مرتبط وضعیت راه ها و جاده های این استان با توجه به وضعیت حساس آن بهبود پیدا کند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز ادامه داد: در سال گذشته 20 مدرسه حاشیه اتوبان با تجهیزاتی نظیر نصب چراغ های هشدار دهنده، نصب علائم راهنمایی، نصب سرعت گیر و ... با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان ایمن سازی شد.

وی با بیان اینکه دو هزار دانش آموز نیز با همکاری پلیس آموزش های ایمنی را فراگرفته اند، اظهار داشت: در سال گذشته نیز 300 نفر از رانندگان خودروهای سنگین تحت آموزش های رعایت قوانین و مقررات، توجیه عملکرد فنی و ... قرار گرفتند.