آموزش و پرورش جویبار در پروژه مهر برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید رنجبر پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش وپرورش جویبار با اشاره به اینکه در پروژه مهر این شهرستان در ساماندهی دبیران، برنامه های سالانه، هوشمند سازی و تجهیز امکانات و طرح هجرت رتبه عالی کسب کرد، اظهار داشت: با هوشمندسازی مدارس در پایه های ششم هیچ مشکلی تاکنون پیش نیامده است.

وی بیان داشت: گروههای آموزشی در مقطع دبیرستان و راهنمایی پویا شده و هرسال بهتر از سال قبل در این زمینه موفق هستیم.

رنجبر با اشاره به اینکه در سالجاری 48 درصد دانش آموزان شهرستان در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش ثبت نام کردند، اظهارداشت: امیدواریم با راه اندازی هنرستان فنی و حرفه ای و کارو دانش این میزان در شهرستان به 50 درصد افزایش یابد.

رئیس آموزش و پرورش جویبار به راه اندازی مدارس نیمه دولتی در سال آینده در جویبار اشاره و گفت: با راه اندازی این مدارس دانش آموزان برای ادامه تحصیل به شهرهای قائم شهر و بابل نقل مکان نمی کنند.

رنجبر با اشاره به اینکه برای هوشمند سازی مدارس نیاز به تجهیزات و امکانات رایانه ای است، گفت: از بیش از 40 مدرسه که هوشمند سازی شده 15 مدرسه رایانه و مابقی روی پرده نمایش آموزش می بینند.

وی تاکیدکرد: جویبار با حدود 13 هزار جمعیت دارای سه مدرسه خاص بوده در حالی که میاندرود با جمعیت کمتر از این شهرستان 6 مدرسه خاص دارد که باید راهکاری برای افزایش آن در شهرستان پیدا کنیم.