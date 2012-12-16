به گزارش خبرنگار مهر، هر گاه زبان از گفتن باز میماند موسیقی آغاز میشود، آوا و موسیقی ایرانی از دیر باز شهره خاص و عام بوده و هست، در قدیم بسیاری از بیماریهای روحی به وسیله نوا و آهنگ موسیقایی درمان میشد سرودهای که زمزمه میشد چه در زمان انقلاب اسلامی و چه در زمان جنگ نقش بسزایی در شکلگیری و تهیج فکری و روانی مردم داشته است.
اما چرا با گذشت چند دهه از انقلاب و جنگ این نگاهها از بین رفته و دیگر کسی سرغ سرود و تاثیرات آن را در جامعه نمیگیرد سئوالی است که در گفتگو با اهالی فن به دنبال جوابی برای آن بودهایم.
نشستی با حضور نماینده خانه سرود انقلاب اسلامی و و جمعی از هنرمندان عرصه موسیقی استان کرمانشاه ظهر یکشنبه در "تالار شهر" شهرداری کرمانشاه برگزار شد.
در این نشست حاضرین سعی در طرح مسائل مشکلات بر سر راه گروههای سرود و همچنین گروههای موسیقی استان کرمانشاه داشتند.
در ابتدا نماینده خانه سرود انقلاب اسلامی به خبرنگار مهر گفت: هدف از اجرای طرح و تشکیل چنین جلساتی در کرمانشاه و دیگر استانهای کشور، احیای دوباره سرودهای انقلابی که بخش عظیمی از حرکت مردمی ایران اسلامی در انقلاب 57 را به خود اختصاص داده است.
مجید منصوری افزود: ایجاد شوراهای سرود در استان به دور از هر گونه باند بازی و خودبینی، در جهت اعتلای آرمانهای انقلاب و رشد و تربیت گروههای انقلابی و تفکر انقلابی است.
وی ادامه داد: قصد داریم با حمایت از مربیان و گروههای تحت نظارت آنها به مسائل روز بپردازیم و آموزههای دینی و اخلاقی و پیامدهای انسانی و قرآنی را از طریق این سرودها به جامعه انتقال دهیم.
نماینده خانه سرود انقلاب اسلامی گفت: طرح شناسایی و توانمندسازی گروهها و فعالان عرصه سرود انقلاب در کرمانشاه در حال برگزاری است و تاکنون در چند استان این طرح پیگیری شده و در کرمانشاه هم برگزار میشود، در کرمانشاه نیروهای مثبت و گروههای فعالی از نظر سرودهای انقلابی وجود دارد که باید از آنها هم در زمینه آموزش و هم در زمینه مادی و معنوی حمایتهای لازم به عمل آید.
در ادامه یکی از موسیقیدانان کرمانشاهی به خبرنگار مهر گفت: به نظرم میبایست قبل از هر چیز فراخوانهای تهیه شود و گروههای سرود دور هم جمع شوند چرا که نیروهای بسیار مستعدی در کرمانشاه وجود دارد.
مجید پناهی افزود: باید همت کنیم و این نیروها را دور هم جمع کنیم، ما توان این را داریم که با همین جوانان این شهر و حمایت و دعوت از پیشکسوتان کارهای بزرگ و ماندگاری انجام دهیم.
در بخش دیگر یکی از پیشکسوتان عرصه موسیقی در استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه مهد موسیقی و هنر بوده، در جنگ هم همینگونه بود، بسیاری از سرودها ی کرمانشاهی که اتفاقا ماندگار هم شدند.
ناصر ایرانپو ر اظهار داشت: 28 سال پیش اینجانب به همراه مهرداد کاظمی و آقای گلریز سرود "ای لشگر صاحب زمان" را همراه موسیقی اجرا کردیم و در زمان جنگ تحصیلی فعالیتهای بسیار مستعد و خوبی داشتیم.
وی افزود: زیر حمله موشک و خمپاره گروهی از پاره را دور هم جمع کردیم و اتفاقا کار ماندگاری هم در دوران خودش بود، در آن زمان وظیفه ما روحیه دادن به مردم درگیر جنگ بود و روزگار مردم با سرودهای انقلابی و اسلامی سرشار از شور و روحیه انقلابی در مردم میشد.
وی ادامه داد: در زمان حال هم این کار غیر ممکن نیست، و میشود به مردم از طریق سرودهای قوی و شعرهای پر محتوا ارتباط برقرار کرد.
ایرانپور اضافه کرد: ما مردم فهیم داریم، هنرمندان بسیار خوبی در شهر و استان کرمانشاه وجود دارند که احتیاج به حمایت و پشتیبانی دارند و این حمایت باعث میشود که جوانان مستعد ما از شهر و در یادشان کوچ نکنند.
پیشکسوت عرصه موسیقی گفت: در زمان انقلاب و جنگ مسئولین وقت به جوانترها خیلی اعتماد میکردند، اینجانب در آن زمان با اینکه جوان بودم اما گروه سرود صدا وسیما به من سپرده شد. ما هم شروع کریدم به ساماندهی گروهها حتی از روستاها هم نیرو جمع میکردیم، مرحوم منوچهر طاهرزاده هم در این عرصه فعالیتهایی داشتند و همه با هم همدل و یک صدا بودیم، و تاثیر این گونه کارها بر مردم و رزمندهها فوقالعاده بود.
وی ادامه داد: از دیگر کارهای آن زمان "باز هوای وطنم" با صدای جلال محمدیان را برای اولین بار با موسیقی اجرا کردیم.
در ادامه این نشست سهیل دینوری، مسئول هنری ارشاد اسلامی کرمانشاه گفت: هر چند عزیزانی که در این عرصه هستند بدون چشمداشت مالی آمدهاند که قدمی بر دارند اما اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه نیز از کمک به این گروهها کوتاهی نکرده، امسال حدود 12میلیون به انجمن موسیقی اختصاص داده شده که در مقایسه با سال گذشته تقریبا 10 برابر شده، اما بازهم جا برای کار بسیار است، ما باید در مقابل جنگ رسانهای و تهاجم فرهنگی غرب کوشا و هوشیار باشیم، و این وظیفهی هر هنرمند انقلابی است.
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