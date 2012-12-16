نودا از احتمال کناره گیری از رهبری حزب خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون NHK، یوشیهیکودا نودا که هم اکنون ریاست حزب دموکراتیک را بر عهده دارد، اعلام کرد که احتمالا از ریاست این حزب کنار خواهد رفت.

این اعلام در حالی است که اخبار منتشر شده درباره نتایج اولیه از انتخابات پارلمانی در ژاپن حکایت از پیروزی حزب لیبرال دموکرات به رهبری شیزو آبه نخست وزیر پیشین دارد.

در عین حال شکست حزب حاکم در انتخابات نیز در حالی است که این حزب برای مدت سه سال، لیبرال ها را از قدرت کنار گذاشته بود.

نارضایتی از عملکرد حزب یوشیهیکو نودا پس از سونامی سال گذشته در ژاپن افزایش پیدا کرده بود و این حزب و نخست وزیر این کشور محبوبیت خود را در نتیجه این اتفاق از دست داده است.

آخرین بر آوردها حاکی از آن است که حزب شیزو آبه از 480 کرسی مجلس نمایندگان، 296 کرسی را از آن خود کرده است.