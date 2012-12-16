سانسور وقایع کرانه باختری در جریان جنگ هشت روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، "شلومو فاکنین" از افسران امنیتی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اعلام کرد: ارتش اسرائیل در جریان جنگ علیه غزه، برخی وقایع رخ داده در کرانه باختری را سانسور کرد.

وی افزود: زخمی شدن 30 سرباز ارتش اسرائیل و برخی شهرک نشینان در کرانه باختری از جمله وقایعی بود که از انتشار آن به علت نگرانی از تاثیر منفی بر روحیه ارتش، جلوگیری به عمل آمد.

وی با اذعان به اینکه کرانه باختری دیگر هرگز به آرامش گذشته باز نمی گردد، تاکید کرد: در جریان جنگ اخیر حملات متعددی علیه نیروهای امنیتی اسرائیل رخ داد و بر شدت تظاهرات و اعتراضات فلسطینیها افزوده شد.