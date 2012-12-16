  1. بین الملل
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

افسر اسرائیلی فاش کرد:

سانسور وقایع کرانه باختری در جریان جنگ هشت روزه

سانسور وقایع کرانه باختری در جریان جنگ هشت روزه

یکی از افسران ارتش رژیم صهیونیستی از سانسور برخی وقایع جنگ هشت روزه علیه غزه به علت تاثیرگذاری منفی آن بر روحیه سربازان ارتش این رژیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "شلومو فاکنین" از افسران امنیتی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اعلام کرد: ارتش اسرائیل در جریان جنگ علیه غزه، برخی وقایع رخ داده در کرانه باختری را سانسور کرد.

وی افزود: زخمی شدن 30 سرباز ارتش اسرائیل و برخی شهرک نشینان در کرانه باختری از جمله وقایعی بود که از انتشار آن به علت نگرانی از تاثیر منفی بر روحیه ارتش، جلوگیری به عمل آمد.

وی با اذعان به اینکه کرانه باختری دیگر هرگز به آرامش گذشته باز نمی گردد، تاکید کرد: در جریان جنگ اخیر حملات متعددی علیه نیروهای امنیتی اسرائیل رخ داد و بر شدت تظاهرات و اعتراضات فلسطینیها افزوده شد.

کد مطلب 1767652

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