شهر دیشموک در کهگیلویه و بویراحمد لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه نگاری کشوری زمان این زمین لرزه را ساعت 13 و 40دقیقه بعداز ظهر امروز یکشنبه ثبت کرده است.
هنوز گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده است.
شهر دیشموک در شمال غربی شهرستان کهگیلویه واقع است.
یاسوج – خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای با قدرت سه درجه در مقیاس ریشتر ساعتی پیش شهر "دیشموک" در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه نگاری کشوری زمان این زمین لرزه را ساعت 13 و 40دقیقه بعداز ظهر امروز یکشنبه ثبت کرده است.
هنوز گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده است.
شهر دیشموک در شمال غربی شهرستان کهگیلویه واقع است.
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