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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

ساعتی پیش/

شهر دیشموک در کهگیلویه و بویراحمد لرزید

شهر دیشموک در کهگیلویه و بویراحمد لرزید

یاسوج – خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای با قدرت سه درجه در مقیاس ریشتر ساعتی پیش شهر "دیشموک" در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه نگاری کشوری زمان این زمین لرزه را ساعت 13 و 40دقیقه بعداز ظهر امروز یکشنبه ثبت کرده است.

هنوز گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده است.

شهر دیشموک در شمال غربی شهرستان کهگیلویه واقع است.

کد مطلب 1767655

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