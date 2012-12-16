شهر دیشموک در کهگیلویه و بویراحمد لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه نگاری کشوری زمان این زمین لرزه را ساعت 13 و 40دقیقه بعداز ظهر امروز یکشنبه ثبت کرده است.

هنوز گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده است.

شهر دیشموک در شمال غربی شهرستان کهگیلویه واقع است.