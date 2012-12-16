وحدت حوزه و دانشگاه از آرمان های بلند امام راحل( ره) و نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سلطان مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: وحدت حوزه و دانشگاه یکی از آرمان های بلند امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی است.

وی انتخاب سالروز شهادت شهید دکتر مفتح به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه را نشان بصیرت امام راحل( ره) دانست و گفت: بنیانگذار انقلاب به دسیسه های دشمنان برای جدایی دین از سیاست آگاه بود و می دانست که دشمن تلاش می کند تا جوانان ما را از ارزش های دینی خود جدا کند.

حجت الاسلام سلطان مرادی نسل اول وحدت حوزه و دانشگاه را قبل از پیروزی انقلاب دانست و ادامه داد: جوانان و دانشجویان و طلاب در قبل از انقلاب با همراهی و همفکری با امام امت همراه شده و موجب سرنگونی رژیم شاهنشاهی شدند.

وی نسل دوم وحدت حوزه و دانشگاه را برای نظام سازی و تثبیت نظام در دوران جنگ تحمیلی دانست و افزود: در دوران جنگ تحمیلی دانشجویان دانشگاه ها در کنار طلاب حوزه های علمیه و همراهی همه اقشار مختلف مردم دشمن بعثی را به عقب راندند.

مسئول نماینگی ولی فقیه در دانشگاه باهنر کرمان وظیفه جوانان امروز یعنی نسل سوم وحدت حوزه و دانشگاه را مهم و حساس توصیف کرد و اظهار داشت: امروز جوانان دانشجو و طلاب وظیفه جامعه سازی در راستای رسیدن به جامعه پیشرفته و عدالت محور را بر عهده دارند.