چگونه يك مقاله فلسفي را بخوانيم

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، اولين هدف از خواندن هر مقاله فلسفي، شناخت و تشخيص مقصود اصلي نويسنده و آشنايي با دلايل و مباحثاتي است كه او براي رسيدن به نتيجه دلخواهش مورد استفاده قرار مي دهد. شما فقط هنگامي مي توانيد ديدگاه هاي نويسنده را درك كنيد كه درجايگاهي مناسب براي ارزيابي مباحث مطرح شده در مقاله قرار گرفته باشيد و بتوانيد موضع خود را در قبال نظرات نويسنده مشخص كنيد. شما بايد بتوانيد پس از خواندن يك مقاله دلايل كافي بياوريد كه كدام بخشهاي مقاله مجاب كننده بودند و كدام يك نبودند.



بهترين راه براي نزدك شدن به يك مقاله آكادميك در اولين برخورد، اين است كه پيش از خواندن كامل آن، يك نگاه سرسري و مختصر به آن بيندازيد. مرور سريع يك متن به شما اجازه مي دهد كه ايده كلي و ساختمان متن و شيوه نگارش نويسنده را دريابيد و حتي متوجه شويد كه نويسنده در هر بخش چگونه درباره ديدگاه موردنظرش بحث مي كند. در اين مرحله، مهمترين كار، مشخص كردن آن قسمتي است كه نويسنده نتيجه گيري اصلي اش را در آن مطرح مي كند كه معمولا اين بخش همان تز اصلي است كه بخشهاي ديگر مقاله براي حمايت از آن آورده شده اند.



وقتي شروع به خواندن مقاله اي مي كنيد، سعي كنيد فهرستي از عبارات مورد استفاده توسط نويسنده و نحوه به كارگيري آنها تهيه كنيد. قدرت مباحثه و استدلال نويسنده، در مجموع به ميزان توانايي اش در جلب توافق خواننده نسبت به مفاهيم و تعاريف خاصي از يك عبارت مشخص بستگي دارد. به عنوان مثال بسياري از مباحثاتي كه در مورد قتل مطرح مي شوند، بشدت وابسته به تعاريف مشخصي هستند كه در ذهن فرد وجود دارند. گاهي اوقات نويسنده در مقاله اش، تعريف دوباره اي از يك واژه به دست مي دهد كه در اين صورت بهتر است به دنبال انگيزه هاي نويسنده از پذيرش و اتخاذ اين تعاريف جديد بگرديم.



همچنين بهتر است فهرستي از شواهدي را كه نويسنده جهت حمايت از استنتاج اصلي اش به كار مي گيرد هم تهيه كنيد. اين كار به شما كمك مي كند تا در طول مطالعه مقاله بتوانيد استدلال كلي نويسنده در جهت اثبات تزش را تشخيص دهيد. در ضمن هر بخش از استدلال نويسنده كه در خدمت استنتاج اصلي اش قرار مي گيرد، بايد توجيه و تصديق شود و اين كار نيز به نوبه خود نياز به استفاده از يكسري استدلال هاي جزئي تر، براي تصديق دعاوي مشخصي دارد كه در خدمت استنتاج نهايي قرار مي گيرند.



معمولا مقاله ها از يكسري عناصر متقاعدكننده و تشويقي ديگر نيز استفاده مي كنند كه البته جزو استدلال رسمي متن محسوب نمي شوند، اما با اين حال مي توانند در راستاي خواسته و هدف نويسنده عمل كنند. به عنوان مثال شيوه نگارش نويسنده مي تواند باعث شود كه موضوع هاي مورد بحث به طريقي ارائه شوند كه توجه نويسنده نسبت به ايرادها و اعتراض هاي جدي و اصلي وارد بر موقعيت خود را نشان دهند.



براي خواندن يك مقاله، پيش از هر چيز بايد بتوانيم تشخيص دهيم كه نويسنده چه مي گويد و چگونه ادعاي خصوصي يا تزش را طي مقاله به سرانجام مي رساند. شما مي توانيد اين كار را در سه مرحله انجام دهيد : (?) ابتدا نگاهي مختصر و اجمالي به نوشته بيندازيد تا مفهومي كلي از آن به دست آوريد؛ (?) مقاله را يك يا دو بار بخوانيد تا مدارك نويسنده را براي استنتاج تشخيص دهيد؛ و (?) مباحث نويسنده را خلاصه و بازآفريني كرده و در صورت لزوم بخشهايي از آن را بازخواني كنيد.



1

اصولا عنوان مقاله را مي توانيد در اولين صفحه مقاله مشاهده كنيد. معمولا موضوع يا سوژه مقاله از عنوان آن قابل تشخيص و درك است، اما گاهي اوقات هم تشخيص موضوع مقاله به اين سرراستي امكانپذير نيست. به عنوان مثال عنوان پيشنهاد فروتنانه به هيچ وجه نمي تواند نشان دهد كه مقاله مربوط به آن، به چه چيزي مربوط مي شود. همچنين گاهي اوقات نويسنده ها موضوع بحث خود را به وسيله برجسته كردن ارتباط آن با موضوعات وسيع تر مشخص مي كنند و به همين ترتيب، ممكن است اولين پاراگراف از متن هم گمراه كننده باشد. پس از مرور اجمالي كل مقاله، از خود بپرسيد كه مقاله در مجموع مربوط به چيست. پس از اين، تشخيص استنتاج كلي يا تز موجود در مقاله، اولين گامي است كه بايد برداشته شود. ممكن است اين قضيه به شكلي پنهان و پوشيده در مقدمه متن، يعني جايي كه نويسنده اغراضش را روشن مي كند، قابل درك باشند : اين مقاله پاسخي است براي اثبات اشتباهات موجود در مجازات اعدام. گاهي اوقات هم اين قضيه در پاراگراف نتيجه گيري خودش را نشان مي دهد.



همچنان كه قبلا هم گفته شد، اغلب نويسنده ها از استدلال هاي جزئي تري هم استفاده مي كنند كه براي بخشهاي بخصوص از مدارك لازم براي تاييد استنتاج اصلي خود از آن بهره مي برند. بنابراين بايد هشيار باشيد تا اين استدلال هاي جزئي را با استدلال هاي اصلي و كلي متن اشتباه نگيريد. ( اشاره : توجه داشته باشيد ادعايي را كه فكر مي كنيد به نتيجه گيري نهايي مقاله ختم مي شود، توسط بخشي از متن مورد حمايت قرار گرفته است يا توسط كل آن). يكي از بهترين راه هاي تشخيص استنتاج اصلي متن اين است كه ببينيم، مي توانيم بگوييم نويسنده چه توقعي از ما در ارتباط با موضوع مورد بحثش دارد. ( براي مثال از خود بپرسيم كه نويسنده مقاله از ما مي خواهد كه چه چيزي را بپذيريم) .



2



براي تشخيص و شناخت عبارات مهم متن، مفيدترين راه اين است كه (?) تمام اصطلاحات و عبارات نا آشنا در متن را جداگانه بنويسيم؛ (?) هر عبارتي را كه نويسنده معني اش مي كند يا به گونه اي ديگر توصيفش مي كند، يادداشت كنيم ؛ و (?) عباراتي را كه به نظر مي رسد در استدلال نويسنده نقش مهمي دارند را هم درجايي بنويسيم.



به دلايل مختلفي ممكن است كه نويسنده عبارت بخصوص را در متنش تعريف نكند. عبارت مورد نظر كاربرد تثبيت شده اي در ادبيات دارد؛ نويسنده اعتقاد دارد كه مفهوم عبارت به صورت مستقيم و حسي براي خوانندگان هوشمندش قابل درك است يا شايد اصلا بخشي از هدف مقاله آشكارسازي و رفع ابهام از نحوه هاي استفاده آن عبارت باشد. براي تشخيص و شناخت مدارك نويسنده جهت استنتاج اصلي اش، با در نظر داشتن تز كلي او، به رابطه دعاوي مقابله با يكديگر توجه داشته باشيد.



ببينيد بيانيه موجود در راستاي حمايت از استنتاج اصلي به كار گرفته شده يا از ادعاي ديگري در متن حمايت مي كند. اگر متوجه شديد نقطه بخصوصي از متن در سايه قرار گرفته است يا ارتباط مختصر و دورادوري با استنتاج اصلي دارد، به احتمال زياد جزو مدارك مستقيم نويسنده براي دفاع از تزش به حساب نمي آيد. همچنين از طرف ديگر ممكن است كه ارتباط و كاربرد خط خاصي از شواهد متن بعدا مشخص شود. (ممكن است نويسنده معتقد باشد بخش خاصي از استنادش آنقدر غير مباحثه اي است كه نيازي به تفسير صريح ندارد. چنين وضعيتي پيش فرض نامشروح يا موقوفه استدلال خوانده مي شود) .



بايد كاملا هشيار باشيد كه هيچ وقت بخش كاملي از يك مقاله را به بهانه بي ربط بودنش با استدلال مربوط به استنتاج نهايي ناخوانده نگذاريد. مقاله اي كه ما مي خوانيم بارها پاكنويس و پالايش شده تا به نثر قابل قبولي از نظر نويسنده اي برسد، ارتباطات بين بخشهاي مختلف آن برقرار شود و قسمت هاي نامربوط و كم اهميتش حذف شوند.



3



در اين قسمت شما بايد مباحث مطرح شده از سوي نويسنده را به صورت مختصر و مفيد در چند جمله خلاصه كنيد. مي توانيد اين كار را در دو مرحله انجام دهيد. ابتدا مقاله را خلاصه كنيد و سپس با خلاصه اي كه در ذهنتان داريد، مباحث متن را بازسازي كنيد. با خلاصه بايد بتوانيد چشم اندازي كلي از بخشهاي مختلفي را ارائه كنيد كه در حمايت از استنتاج متن آمده اند. (با تمرين بيشتر درخواهيد يافت كه خلاصه شما چيزي از مبحث مقاله كم نخواهد داشت) .



هنگامي كه شما خودتان مبحث را مي نويسيد بايد تمركز بيشتري بر منطق آن داشته باشيد و ببينيد كه آيا شواهد شما در حمايت از استنتاجتان مطرح مي شوند يا نه اين ارتباطات را به وضوح مشخص و تفسير كنيد.

منبع : ديويد راج، همشهري ماه ، شماره پنجم