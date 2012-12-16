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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

علی اکبری خبرداد:

سامانه هوشمند ثبت تخلفات در محورهای اردبیل نصب می شود

سامانه هوشمند ثبت تخلفات در محورهای اردبیل نصب می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل از نصب و راه اندازی سامانه هوشمند ثبت تخلفات در نقاط پرتخلف محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز حمل ونقل در اردبیل اضافه کرد: سامانه هوشمند ثبت تخلفات به منظور ثبت تخلفات سرعت لحظه ای، فاصله غیر مجاز و سبقت غیر مجاز راه اندازی می شود.

وی با اشاره به ایجاد سامانه هوشمند دوربینهای نظارت تصویری در استان ادامه داد: در حال حاضر تعداد 34 دستگاه دوربین نظارت تصویری در گردنه ها و نقاط پر حادثه خیز راههای اصلی نصب و راه اندازی شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان با بیان اینکه در این زمینه اردبیل جزو استانهای برتر کشور محصوب می شود، بیان داشت: این استان بیشترین سایت دوربینهای نظارت تصویری را در کشور دارد.

وی با اشاره به آماده سازی زیر ساختها برای راه اندازی دوربین در محورهای اردبیل – سرچم، مشگین شهر به اهر و اصلاندوز به کلیبر به و همچنین پایانه مسافربری اردبیل متذکر شد: بزودی در این محورها نیز دوربین های نظارت تصویری نصب و راه اندازی می شود.

نصب سامانه هوشمند پلاک خوانی در محورهای اردبیل

علی اکبری همچنین از نصب سامانه هوشمند پلاک خوانی در محورهای این استان خبر داد و عنوان کرد: این سامانه برای ثبت و نگهداری و ارسال آنلاین پلاک تمام وسایل نقلیه عبوری، ثبت پلاک خودروهای دارای سرعت لحظه ای غیر مجاز و دارای سرعت متوسطه غیر مجاز استفاده می شود.

وی با بیان اینکه سامانه هوشمند پلاک خوانی دارای قابلیت ارائه پلاکهای خودروها به تفکیک استان می باشد، تصریح کرد: این سامانه می تواند تردد تمام وسایل نقلیه عبوری در پنج کلاس سواری، کامیونت، کامیون، اتوبوس و تریلی را ثب کند.

به گفته مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کارهای سخت افزاری این سامانه به اتمام رسیده و با اتمام کارهای  نرم افزاری نیز بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
 

کد مطلب 1767674

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