سامانه هوشمند ثبت تخلفات در محورهای اردبیل نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز حمل ونقل در اردبیل اضافه کرد: سامانه هوشمند ثبت تخلفات به منظور ثبت تخلفات سرعت لحظه ای، فاصله غیر مجاز و سبقت غیر مجاز راه اندازی می شود.

وی با اشاره به ایجاد سامانه هوشمند دوربینهای نظارت تصویری در استان ادامه داد: در حال حاضر تعداد 34 دستگاه دوربین نظارت تصویری در گردنه ها و نقاط پر حادثه خیز راههای اصلی نصب و راه اندازی شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان با بیان اینکه در این زمینه اردبیل جزو استانهای برتر کشور محصوب می شود، بیان داشت: این استان بیشترین سایت دوربینهای نظارت تصویری را در کشور دارد.

وی با اشاره به آماده سازی زیر ساختها برای راه اندازی دوربین در محورهای اردبیل – سرچم، مشگین شهر به اهر و اصلاندوز به کلیبر به و همچنین پایانه مسافربری اردبیل متذکر شد: بزودی در این محورها نیز دوربین های نظارت تصویری نصب و راه اندازی می شود.

نصب سامانه هوشمند پلاک خوانی در محورهای اردبیل

علی اکبری همچنین از نصب سامانه هوشمند پلاک خوانی در محورهای این استان خبر داد و عنوان کرد: این سامانه برای ثبت و نگهداری و ارسال آنلاین پلاک تمام وسایل نقلیه عبوری، ثبت پلاک خودروهای دارای سرعت لحظه ای غیر مجاز و دارای سرعت متوسطه غیر مجاز استفاده می شود.

وی با بیان اینکه سامانه هوشمند پلاک خوانی دارای قابلیت ارائه پلاکهای خودروها به تفکیک استان می باشد، تصریح کرد: این سامانه می تواند تردد تمام وسایل نقلیه عبوری در پنج کلاس سواری، کامیونت، کامیون، اتوبوس و تریلی را ثب کند.

به گفته مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کارهای سخت افزاری این سامانه به اتمام رسیده و با اتمام کارهای نرم افزاری نیز بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

