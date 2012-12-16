به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسفندیار با اشاره به نام گذاری سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: به طور قطع در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی با توجه به تلاش و همت تولید کنندگان ، بیش از گذشته ضرورت توجه به وضعیت معیشتی نیروهای انسانی و بازنشستگان این عرصه مشاهده می شود.



عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این که این امر نشان دهنده دغدغه اصلی مقام معظم رهبری برای افزایش بیش از پیش توجه به تولید و اقتصاد است، افزود: توسعه و رونق اقتصادی همچنین افزایش جذب سرمایه به طور قطع به واحدهای صنعتی و تولیدی کمک می کند تا با توانایی بیشتری در رابطه با بهبود وضعیت زندگی کارکنانشان اقدام کنند.



وی با تـاکید بر اتخاذ سیاست‌های تشویقی، گفت: در صورتی که در محیط بازنشستگی شوق، امید و رضایتمندی وجود داشته باشد، اثر این اتفاق به طور مستقیم بر عملکرد کارکنان فعلی نیز منعکس می شود.



مدیرعامل صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران با بیان اینکه مسئولان و هیئت مدیره این صندوق از هر تلاشی برای بهبود اوضاع بازنشستگان دریغ نمی کنند، متذکر شد: هر اندازه که وضعیت بازنشستگان مس بهتر شود، کارکنان فعلی نیز با دلگرمی بیشتری به فعالیتشان ادامه می دهند.



اسفندیار یادآور شد: دوره بازنشستگی نیز در پیش روی کارکنان فعلی قرار دارد، لذا با فراهم کردن امکانات و ارائه تسهیلات به بازنشستگان کارمندان و کارکنان نیز نسبت به آینده خویش امیدوار می‌شوند.