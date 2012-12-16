تاکید رئیس جمهور برای تامین اعتبارات پژوهشی دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه امروز در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه علم و صنعت دستاوردهای تحقیقاتی این دانشگاه را مایه مباهات کشور دانست و افزود: قدردانی و پاسداشت دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران تنها منحصر به اهدای لوح نیست بلکه باید زمینه به ثمر رساندن این دستاوردها در جامعه فراهم شود.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید براین که توسعه علم و فناری در کشور دوره تکامل خود را سپری کرده است، ادامه داد: زمانی هدف ما از تولید علم تربیت نیروی انسانی بود. در دوره ای دیگر تولید مقاله بود ولی امروز هدف ما از تولید علم بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری این علم باید مایه اقتدار، استقلال و تولید ثروت برای کشور شود.

وی با اشاره به دستاوردهای این دانشگاه ازجمله ماهواره نوید و سیستم عصبی برای معلولان قطع نخایی اضافه کرد: برای موفقیت در عرصه های علم و فناروی لازم است تا حوزه علم در گستره وسیع تری دیده شود و محدود به دانشگاه و مراکز علمی نشود.

سلطانخواه با اشاره به محدودیتهای مالی موجود در کشور یاد آورشد: این محدودیتها به دلیل تهدیداتی است که دشمنان بر علیه کشور اعمال می کند ولی در جلساتی که با حضور رئیس جمهور برگزار می شود مشاهده می کنید که رئیس جمهور تاکید دارند تا امکانات بودجه ای بخش پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کاهش نیابد.