  1. دانشگاه و فناوری
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

معاون علمی رئیس جمهور؛

تاکید رئیس جمهور برای تامین اعتبارات پژوهشی دانشگاهها

تاکید رئیس جمهور برای تامین اعتبارات پژوهشی دانشگاهها

معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری با اشاره به مشکلات مالی در کشور گفت: با تاکید رئیس جمهور در بودجه های دانشگاهها خللی وارد نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه امروز در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه علم و صنعت دستاوردهای تحقیقاتی این دانشگاه را مایه مباهات کشور دانست و افزود: قدردانی و پاسداشت دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران تنها منحصر به اهدای لوح نیست بلکه باید زمینه به ثمر رساندن این دستاوردها در جامعه فراهم شود.

معاونت علمی و  فناوری رئیس جمهور با تاکید براین که توسعه علم و فناری در کشور دوره تکامل خود را سپری کرده است، ادامه داد: زمانی هدف ما از تولید علم تربیت نیروی انسانی بود. در دوره ای دیگر تولید مقاله بود ولی امروز هدف ما از تولید علم بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری این علم باید مایه اقتدار، استقلال و تولید ثروت برای کشور شود.

وی با اشاره به دستاوردهای این دانشگاه ازجمله ماهواره نوید و سیستم عصبی برای معلولان قطع نخایی اضافه کرد: برای موفقیت در عرصه های علم و فناروی لازم است تا حوزه علم در گستره وسیع تری دیده شود و محدود به دانشگاه و مراکز علمی نشود.

سلطانخواه با اشاره به محدودیتهای مالی موجود در کشور یاد آورشد: این محدودیتها به دلیل تهدیداتی است که دشمنان بر علیه کشور اعمال می کند ولی در جلساتی که با حضور رئیس  جمهور برگزار می شود مشاهده می کنید که رئیس جمهور تاکید دارند تا امکانات بودجه ای بخش پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کاهش نیابد.

کد مطلب 1767680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها