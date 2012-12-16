لزوم واگذاری خدمات حمل و نقل به بخش خصوصی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکریان ظهر یک شنبه در آئین افتتاح پروژه های حمل و نقل و ترافیک به مناسبت روز ملی حمل و نقل بیان کرد: زمانی که برای هسته مرکزی شهر محدودیت ترافیکی گذاشته می شود در حالی که در همان هسته مجوز احداث ساختمان تجاری داده می شود متاسفانه به این امر که صدور مجوز احداث ساختمان تجاری موجب افزایش عبور و مرور می شود توجهی نمی شود.

وی ادامه داد: توسعه معابر امری است که باید انجام گیرد اما اکنون شبکه معابر تکمیل نیست و متاسفانه رینگ های ترافیکی هنوز در بخش هایی ایجاد نشده است.



رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای شهر قم بیان کرد: متاسفانه با وجود ساخت شهر پردیسان در کنار شهر قم تنها راه دسترسی به آن بلوار غدیر است که در صورت ترافیک و نیاز فردی به حضور سریع به پردیسان مشکلات بسیاری را بوجود می آورد.



وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته مسیرهایی مانند ادامه آوینی در نظر گرفته شده است که متاسفانه به شهرک مهدیه رسیده و در آنجا با مقاومت در احداث روبرو شده است در حالی که نباید ارگان ها برای احداث راه دسترسی مقاومت کنند.



ذاکریان بیان کرد: بحث واگذاری بسیاری از خدمات حمل و نقل عمومی به بخش بخش خصوصی تقویت شده است که باید به زیر مجموعه نیز تسری یابد.



وی ادامه داد: امیدواریم هر سال شاهد افزایش واگذاری ها به بخش خصوصی باشیم.