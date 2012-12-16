سرهنگ رضا سلبی درباره وقوع تصادف زنجیره ای در محور ساوه - همدان گفت: صبح امروز تصادف 14 وسیله نقلیه با یکدیگر در این محور به ماموران پلیس راه اعلام شد. بلافاصله اکیپهای امدادی به محل حادثه در کیلومتر 76 آزادراه اعزام شدند و مشخص شد در این حادثه سه دستگاه پراید، سه دستگاه تریلر ماک، هوو و اسکانیا، هیوندای ورنا، دو دستگاه وانت، دو دستگاه کامیونت، پژو پارس و دو دستگاه کامیون با یکدیگر در فاصله 10 کیلومتری برخورد کرده اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مجروح نداشت و با کمک نیروهای امدادی سرنشینان خودروها به مکانی امن منتقل شدند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهورعلت این حادثه را مه گرفتگی و عدم رعایت فاصله ایمنی اعلام کرد و از رانندگان خواست در هوای مه آلود و برفی فاصله ایمنی را با خودروی جلویی رعایت کنند.