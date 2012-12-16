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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

برخورد زنجیره‌ای 14 خودرو در آزادراه ساوه ــ همدان/ مه گرفتگی علت حادثه بود

برخورد زنجیره‌ای 14 خودرو در آزادراه ساوه ــ همدان/ مه گرفتگی علت حادثه بود

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور از برخورد 14 با یکدیگر در محور ساوه همدان خبر داد.

سرهنگ رضا سلبی درباره وقوع تصادف زنجیره ای در محور ساوه - همدان گفت: صبح امروز تصادف 14 وسیله نقلیه با یکدیگر در این محور به ماموران پلیس راه اعلام شد. بلافاصله اکیپهای امدادی به محل حادثه در کیلومتر 76 آزادراه اعزام شدند و مشخص شد در این حادثه سه دستگاه پراید، سه دستگاه تریلر ماک، هوو و اسکانیا، هیوندای ورنا، دو دستگاه وانت، دو دستگاه کامیونت، پژو پارس و دو دستگاه کامیون با یکدیگر در فاصله 10 کیلومتری برخورد کرده اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مجروح نداشت و با کمک نیروهای امدادی سرنشینان خودروها به مکانی امن منتقل شدند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهورعلت این حادثه را مه گرفتگی و عدم رعایت فاصله ایمنی اعلام کرد و از رانندگان خواست در هوای مه آلود و برفی فاصله ایمنی را با خودروی جلویی رعایت کنند.

کد مطلب 1767685

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