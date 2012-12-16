مجموعه شعر"مشک و سقا" در چهارمحال و بختیاری چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رحمت الله اروجی اظهار داشت: به منظور ترویج فرهنگ عاشورا و حمایت از تألیفات دینی، مجموعه اشعار اقبال فرهادی از شاعران آئینی و مداحان اهل بیت (ع) این استان در ویژه نامه ای با عنوان"مشک و سقا" چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این مجموعه با شمارگان هزار و 500 جلد چاپ و منتشر شده، افزود: رسانه های نوشتاری در نهادینه کردن فرهنگ اسلامی نقشی انکارناپذیر دارند و سازمان تبلیغات اسلامی هم به منظور توسعه فرهنگ دینی، تولید محتوا و غنی سازی فکری و معنوی جامعه از آثار پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی که با محوریت دینی تهیه و تنظیم شده اند، حمایت می کند.

وی، حمایت مادی و معنوی از چاپ، انتشار و خرید تألیفات، تجلیل از نویسندگان، محققان و ناشـران حوزه دین و تقویت و ترویج امر تحقیق و پژوهش را از دیگر برنامه های طرح حمایتی تبلیغات اسلامی از آثار دینی بیان کرد.

110 نفر از حامیان تبلیغ در شهرستان شهرکرد آموزش دیدند

دوره آموزش تخصصی حامیان تبلیغ با حضور 110 نفر از متصدیان امور مذهبی در شهرکرد برگزار شد.

کارشناس آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: این دوره آموزشی یک روزه با حضور 110 نفر از متصدیان امور مذهبی و افراد مورد اعتماد مردم شهرستان شهرکرد در مرکز تربیت معلم شهید باهنر این شهر برگزار شد.

حجت الاسلام سید عزیزالله میراحمدی با بیان اینکه بالابردن سطح علمی علاقه مندان به فعالیت در عرصه تبلیغ دینی و استفاده از ظرفیت های بومی برای گسترش امور مذهبی از اهداف برگزاری دوره آموزشی حامیان تبلیغ است، افزود: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی توانایی انجام صحیح برخی از امور مذهبی را کسب کردند.

وی سرفصل های آموزشی در این دوره را احکام غسل و کفن، نماز و دفن میت و مسائل تلقین و احکام طهارت، غسل و وضو، تجوید نماز و تصحیح حمد و سوره و روخوانی و روانخوانی قرآن، اخلاق و آداب معاشرت و مراسم ختم و ترحیم برشمرد.

همراهی با مردم رمز موفقیت مبلغین دینی است

رئیس تبلیغات اسلامی فارسان همراهی با مردم را رمز موفقیت مبلغین دینی در اجرای فعالیت های مذهبی دانست.

حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی گفت: همراهی با مردم و داشتن اخلاق خوش و همچنین تبلیغ چهره به چهره می تواند در موفقیت مبلغین برای اجرای فعالیت های فرهنگی و مذهبی نقش بسزایی داشته باشد.

وی با اشاره به وجود منطقه گردشگری پیرغار در روستای ده چشمه و حضور گردشگران در این منطقه افزود: حضور روحانی و انجام امور تبلیغی به ویژه اقامه نماز جماعت در این روستا از اهمیت بالایی برخوردار است.

نمایشگاه آثار گرافیکی دانشجویان شهرستان لردگان افتتاح شد

نمایشگاه آثار گرافیکی دانشجویان شهرستان لردگان با عنوان "همراه با خورشید" در نگارخانه مهر ولایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لردگان گشایش یافت.

در این نمایشگاه 50 اثر از دانشجویان لردگانی در قالب پوسترهای عاشورایی که نمایانگر وقایع عاشورا و کربلا است در معرض دید عموم قرار گرفته است.



این نمایشگاه به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برپا شده و آثار گرافیکی دانشجویان در آن به نمایش گذاشته شده است.



این نمایشگاه تا اول دی ماه دایر و آماده بازدید عموم است.

سوم دیماه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره خون و خورشید در چهارمحال و بختیاری

رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان شهرکرد گفت: نخستین سوگواره سراسری شعر عاشورایی "خون و خورشید"با هدف ترویج فرهنگ حماسه حسینی برگزارمی گردد.

جواد کارگران افزود: این سوگواره با حضور شاعران سراسر کشور در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.



کارگران با اشاره به دریافت بیش از 350 اثر به دبیرخانه ی سوگواره، بیان داشت: آخرین مهلت ارسال آثارحداکثر تا سوم دیماه است.

کارگران اظهار داشت: داوری آثار برعهده ی اساتید دانشگاه درحوزه ی شعر و ادب خواهد بود.