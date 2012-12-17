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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۸:۰۳

حسینی:

800 گفتمان عفاف و حجاب در مدارس مشهد اجرا می شود

800 گفتمان عفاف و حجاب در مدارس مشهد اجرا می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از پایان اجرای برنامه 800 گفتمان عفاف و حجاب در مدارس در دی ماه خبر داد.

جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 700 گفتمان عفاف و حجاب در مدارس مشهد تا کنون برگزار شده و با اجرای 100 گفتمان دیگر این دوره از برگزاری گفتمانها به پایان می رسد.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: با پایان یافتن این گفتمانها 800 گفتمان "تاثیر زیارت بر عفاف جوانان" در مدارس  به اجرا در خواهد آمد.

وی یادآور شد: آموزش 35 مربی برای برگزاری گفتمان های "تاثیر زیارت بر عفاف جوانان" در ماه آینده صورت خواهد گرفت.

حسینی تاکید کرد: مربیان این طرح که شامل ائمه جماعات مدارس و خواهران حوزوی است پس از کسب دانش و مهارت لازم در این موضوع گفتمانها را اجرا خواهند کرد.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: رویکرد گفتمانهای "تاثیر زیارت برعفاف جوانان " که  با اتمام گفتمانهای عفاف شروع می شود بررسی نقش زیارت در عفاف گرایی جوانان است.

کد مطلب 1767693

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