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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

حسینقلی زاده به مهر خبر داد:

اعزام یکی از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در ارمنستان به تبریز

اعزام یکی از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در ارمنستان به تبریز

تبریز- خبرگزاری مهر: رییس روابط عمومی فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی از انتقال یکی از مصدومان حادثه سقوط اتوبوس حامل مسافران ایرانی در ارمنستان به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این مصدوم با نام "قاسم حسن زاده" ساعت یک بامداد شب گذشته به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شده است.

وی ادامه داد: فقط این یک مصدوم که در اوضاع نابسامانی به سر می برد به تبریز منتقل شده است و سایر مصدومان در بیمارستان ارمنستان بستری هستند.

مصدوم منتقل شده زیر تیغ جراحی

سیامک کاشفی مهر، مدیر بیمارستان امام رضا(ع) تبریز نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این بیمار در اتاق عمل است و زیر تیغ جراحی پزشکان تبریزی  قرار دارد.

وی در خصوص وضع جسمانی این مصدوم گفت: قبل از خارج شدن وی از اتاق عمل در مورد وضعیت جسمانی او نمی توان اظهار نظر کرد.

کد مطلب 1767695

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