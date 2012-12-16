اعزام یکی از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در ارمنستان به تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این مصدوم با نام "قاسم حسن زاده" ساعت یک بامداد شب گذشته به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شده است.

وی ادامه داد: فقط این یک مصدوم که در اوضاع نابسامانی به سر می برد به تبریز منتقل شده است و سایر مصدومان در بیمارستان ارمنستان بستری هستند.

مصدوم منتقل شده زیر تیغ جراحی

سیامک کاشفی مهر، مدیر بیمارستان امام رضا(ع) تبریز نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این بیمار در اتاق عمل است و زیر تیغ جراحی پزشکان تبریزی قرار دارد.

وی در خصوص وضع جسمانی این مصدوم گفت: قبل از خارج شدن وی از اتاق عمل در مورد وضعیت جسمانی او نمی توان اظهار نظر کرد.