امکان تبادل نظر بیشتر علمی حوزه و دانشگاه فراهم شود

دکتر مصطفی عباسی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه گفت: در مورد اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه، هرچه سخن گفته شود، کم گفته ایم، برای اینکه اولا آرمانی بزرگی است و ثانیا سرچشه معرفت جامعه اسلامی حوزه و دانشگاه هستند. بنابراین سرچشمه های معرفت، شناخت و راهنمایی توده ها باید با هم هماهنگ باشند تا اهداف مقدس جامعه اسلامی تحقق پیدا کند.

وی در پاسخ به این سؤال که وحدت حوزه و دانشگاهی از منظری وحدت علم و دین است، از این منظر شما وحدت حوزه و دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید، افزود: منظر سؤال شما در ارتباط وحدت حوزه و دانشگاه و پیوند این دو کانون معرفت، منظر بسیار مهمی است. اگر بین علم و دین پیوند مستقیمی وجود داشته باشد و تناقض هماهنگی وجود نداشته باشد. قطعا رابطه و پیوند میان حوزه و دانشگاه، رابطه عمیق تر و وسیع تری خواهد بود.

عباسی مقدم در ادامه سخنانش اظهار داشت: حوزه ها به عنوان مرکز پیدایش و توسعه علوم دینی، مرکز کاوش در همه علوم و معارف دینی و دانشگاه ها به عنوان مرکز کاوش و تحقیق درباره همه معرفتها و علم ها و ازجمله مباحث دینی مطرح هستند. اگر با این نگاه، به حوزه و دانشگاه نگاه کنیم طبعا ارتباط حوزه ها در سایه وحدت علم و دین می تواند وسیع تر باشد.

وی با اشاره به اینکه در اینجا به اعتقاد من آنچه لازم است پیگیری شود و وحدت و پیوند این دو دین و معرفت را تقویت کند و عمق ببخشد این است که پرداختن هر یک از این دو کانون و منبع و سرچشمه به علم و دانش از سر اخلاص و دردمندی و دلسوزی باشد، بیان کرد: یعنی اینکه هیچ کدام در فکر ظاهرسازی علمی نباشند. در اندیشه این نباشند که یک سری فعالیتهای علمی به صورت ظاهری داشته باشند تا بخواهند آمار علمی خود را زیاد کنند، بلکه بخواهند در پی یافتن جواب مسائل، پرسشها و شبهات باشند نه در صدد پر کردن حجم کتابها، مقالات و صرفا دستاوردهای علمی و پژوهشی.

مشاور قرآنی معاونت فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تصریح کرد: اکنون در جامعه شاهد هستیم که حجم ادبیات و دستاوردهای علمی زیاد است، اما پاسخ لازم به نیازها، سؤالها و مسائل جامعه از دل این یافته های علمی به دست نمی آید. به عبارتی شاید بتوانیم در خوش بینانه ترین وضع بگوئیم تحقیقات موضوعی و بنیادی زیادی وجود دارد، اما این تحقیقات به مرحله کاربرد و کاربست در صحنه زندگی و مدیریت جامعه و زندگی فردی در نمی آید و این چالش و مشکل را باید حوزه ها و دانشگاه ها به صورت توأمان دنبال کنند تا به نتیجه برسانند.

وی با تأکید بر اینکه در واقع این مشکل مشترک حوزه و دانشگاه است، بیان کرد: هم دانشگاه و هم حوزه هنوز به طور دقیق و روشن پاسخگوی همه نیازهای جامعه مثلا نیازهای نسل جوان، نیازهای افراد دارای شک و اهل مطالعه جدی و تردید در مسائل مختلف نیستند و ارائه نکردند. به خصوص در عرصه ایجاد خرده نظام های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و منطقه ای و فرهنگی در حوزه های مختلف دانش و فرهنگ و اقتصاد و ... . باید برای اینها نظریه پردازی کنیم تا به دیدگاه های تازه برسیم و این نظریه های تازه را به دور از فرهنگ غربی و بدون توجه به آنچه که از غرب به ما دیکته و در دانشگاه ها تدریس می شود در جامعه ما مطرح کنیم تا منشأ بومی داشته باشیم تا نظریه های منشأ بومی داشته باشیم. خاستگاه فرهنگ اسلامی و ایرانی باشند. از تمدن اسلام و ایران ناشی شده باشد.

نویسنده کتاب «اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان» بیان کرد: پس یک موضوع این است که خالصانه به این امر بپردازیم و از برخورد صوری و تظاهری به علم و تولید علم پرهیز کنیم. اگر این کار اتفاق بیفتد تلاقی حوزه و دانشگاه و دانشی که از حوزه و دانشگاه صادر می شود بیشتر خواهد شد، چون نقطه تلاقی اینها نیازهای جامعه است، وقتی هر دو روی نیازهای جامعه تمرکز کنند به بسیاری از نتایج روشن و آشکار خواهند رسید و طبعا امکان پیوند آنها بیشتر فراهم خواهد بود؛ در حالی که معتقدم سوژه و نیازهایی که باعث تحقیقات در دانشگاه به خصوص در علوم پایه و علوم مهندسی می شود، چون برخاسته از نیازهای جامعه جهانی و جامعه غرب است و منطبق بر نیازهای جامعه ما نیست با تحقیقات حوزوی انطباق موضوعی و نتیجه ای پیدا نمی کند. نتیجه ماجرا این است که از حیث نتیجه، دستاوردها و یافته ها هم انطباق حاصل نمی شود.

وی تصریح کرد: اما آن وقت احساس می کنند که مثلا حوزه و دانشگاه هم هماهنگی ندارند و امکان وحدتشان وجود ندارد. اما واقعیت این است اگر خاستگاه علوم انسانی آن گونه که غربیها می خواهند اومانیسم، اگزیستانسیالیسم و سکولاریسم باشد طبعا ما در یافته های علوم انسانی نمی توانیم به حد مشترکی در حوزه برسیم، چون خاستگاه مباحث علوم انسانی در حوزه، قرآن، سنت و تاریخ معتبر و اندیشه های عقلایی انسانها(عقل) است. وقتی مبانی متفاوت است به علوم انسانی مشترک در بین حوزه و دانشگاه نمی رسیم. در واقع علوم انسانی حوزه و دانشگاه هیچ گاه به تلاقی نمی رسند و لذا این تلقی به وجود می آید که امکان پیوند میان اینها وجود ندارد.

نویسنده «جلوه های تربیت و تبلیغ درسیره پیامبر اعظم(ص)» گفت: راه حل دومی که امروزه به نظرم باید به آن توجه شود امکان تبادل نظر بیشتر علمی، امکان آزادی و فراغت بیشتر و ایجاد فضای بیشتر برای طرح دیدگاه های موافق و مخالف و متناقض از دانشگاه و حوزه لازم و ضروری است.

وی افزود: بحث کرسیهای نظریه پردازی مطرح شده است، اما واقعا به صورت یک طرح موفق عمل نکرده است و این به خاطر موانعی است که در این عرصه وجود دارد. ما نمی توانیم کرسی نظریه پردازی داشته باشیم، ولی موضوعات آنرا محدود کنیم و فقط افرادی اجازه داشته باشند سخنرانی کنند که چارچوبهای شناخته شده صحبت کنند.

عضو شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاههای کشور تأکید کرد: اگر بحث علمی و آکادمیک و حوزوی است باید امکان فضای باز در بحثهای آزاد و مجادله های علمی داده و نتایج آن هم به صورت معقول انعکاس پیدا کند و وارد فضای سیاسی و التهاب آمیز و فرهنگی تند جامعه نشود، یعنی باید فضای آزادتری برای طرح دیدگاه ها وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مذهب شیعه باید در آوردگاه مذاهب مختلف اسلامی دائما حرفهای تازه برای گفتن و استدلالهای جدید و نو و جالب و جذاب برای نسلهای مختلف در ایران و جهان داشته باشد، افزود: اگر این اندیشه شیعی و ناب اهل بیت(ع) با استدلالهای خوب و بیان جدید به جهان عرضه نشود و در لاک خود قرار گیرد و دچار انزوا شود قطعا بعد از مدتی کارایی خود را از دست می دهد و نفوذش کاهش پیدا می کند.

عباسی مقدم تأکید کرد: بنابراین لازم است این فضا را آماده کنیم تا هر کس شبهه ای و سؤالی حتی درمورد ثابت شده ترین و واضح ترین اندیشه های شیعه داشته باشد مطرح کند. باید پاسخگوی نیاز و سؤال و دغدغه افراد مختلف باشیم و جوابها به شکل نو و جدید ارائه شود که این کار حوزه و دانشگاه است. بنابراین آن چیزی که به عنوان فضای نقد و نظریه پردازی و کرسی های آزاد اندیشی مطرح می شود باید به منصه عمل و ظهور برسد تا بتواند نتایجی را برایش پیش بینی کنیم.