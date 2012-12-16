11 میلیارد تومان به توسعه کشاورزی ساوجبلاغ تخصیص یافت

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این تسهیلات از طریق بانک های سپه، صادرات، توسعه تعاون و رفاه در اختیار واجدان شرایط قرار می گیرد.



حدادی گفت: از زمان تشکیل ستاد توسعه کشاورزی در شهرستان، از مجموع 251 طرح ارائه شده به ستاد، 83 طرح برای استفاده از تسهیلات به بانک معرفی شده است.



وی با بیان اینکه ارائه این تسهیلات می تواند بخشی از مشکلات موجود را رفع کند، اظهار امیدواری کرد: طرحهای بیشتری برای دریافت اعتبار به بانک معرفی شوند.



به گفته حدادی تا کنون چندین گلخانه، کارخانه ساخت ماشین آلات کشاورزی، کشتارگاه صنعتی و... برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند.





راه اندازی 79 تعاونی کشاورزی در شهرستان

فرماندار ساوجبلاغ در ادامه از راه اندازی 79 تعاونی کشاورزی در شهرستان خبر داد و گفت: طی سال جاری و با تشکیل ستاد توسعه کشاورزی، 46 تعاونی مهر و 33 تعاونی غیرمهر در شهرستان تشکیل شده است.



حدادی با بیان اینکه فعالیت این تعاونی های موجب توسعه بیش از پیش قطب کشاورزی استان و اشتغالزایی می شود، یادآور شد: این تعاونی ها توسط متقاضیان و فارغ التحصیلان بیکار رشته کشاورزی ایجاد شده است.



وی با اشاره به واگذاری اراضی منابع طبیعی به متقاضیان فعالیت های کشاورزی در روستاها و حمایت از صنایع تولید بخش کشاورزی، گفت: این اقدام با هدف توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیتهای بالقوه این بخش صورت گرفته است.







کسب رتبه نخست ستاد توسعه کشاورزی ساوجبلاغ در البرز





فرماندار ساوجبلاغ همچنین خبر داد: ستاد توسعه کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ با عملکرد قابل قبول توانسته رتبه نخست عملکرد را در استان کسب کند.



حدادی با اشاره به تحقق سهمیه اشتغال این شهرستان در سال جاری یادآور شد: این رتبه به واسطه توسعه فعالیتهای کشاورزی و اشتغالزایی اعطا شده است.



وی یادآور شد: تاکنون 19 جلسه و 228 مصوبه در کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان تشکیل و به تصویب رسیده است.