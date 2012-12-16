2885 طرح اشتغالزایی در کرمانشاه به بانک های عامل معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دبیرکارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه در بیستمین نشست این کارگروه در سالن شهدای دولت استانداری با اعلام این مطلب گفت: تا کنون از بین طرح های اشتغالزایی در استان کرمانشاه تعداد دو هزار و 885 طرح اقتصادی با اعتبار 443 میلیارد و 501 میلیون تومان به بانک ها معرفی شده است .

وی افزود: تاکنون تعداد یک هزار و 996 طرح با مبلغ 247 میلیارد و 839 میلیون تومان به تصویب کارگروه رسیده و یکصد و 13 میلیارد و 545 میلیون تومان آن در بانک ها انعقاد قرارداد شده اند .

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در ادامه با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی و بانک های عامل استان در راستای اجرای طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گفت : در این راستا بیش از 27 هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده و تا کنون تعداد 20 هزار و 285 طرح آن با اعتبار 86 میلیارد تومان به بانک ها معرفی شده است .

وی افزود : بانک ها توانسته اند به 14 هزار و 464 طرح مبلغ 51 میلیارد و 990 میلیون تومان پرداخت کنند.

وی اعلام داشت : شهرستان های کرمانشاه ، اسلام آبادغرب و سنقر بیشترین پرداختی را نسبت به سایر شهرستان ها در طرح مشاغل خانگی داشته اند .

براندیشه در ادامه عملکرد بانک ها و دستگاه های اجرایی در زمینه پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی زودبازده نیز گفت : از اوایل شروع طرح گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده تاکنون 26 هزار و 822 طرح با اعتبار یک هزار و 149 میلیارد و 163 میلیون تومان به انعقاد قرارداد رسیده است .

وی از انعقاد قرارداد 14 طرح اقتصادی طی دو هفته گذشته در بانک های استان خبر داد و گفت : طی این مدت در بانک های تجارت ، سپه ، صادرات و ملی تعداد 14 طرح با رقم سه میلیارد و 609 میلیون تومان و اشتغالزایی 48 نفر به انعقاد قرارداد رسیده است .

گفتنی است، در این نشست پارک علم و فن آوری در خصوص طرح های دانش بنیان و سازمان صنعت ، معدن و تجارت نیز در خصوص آخرین وضعیت طرح های معرفی شده به صندوق توسعه ملی و طرح های مصوب سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و طرح های صندوق بازنشستگی صنعت نفت به ارائه گزارش عملکرد پرداختند .

