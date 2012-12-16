اقتصاد مقاومتی در راستای تولید ملی و علم نافع تحقق می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کتابی، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از استادان پژوهشگر و دانشجویان نمونه دانشگاه کاشان، با اشاره به اینکه اقصاد مقاومتی جزء مطالبات مقام معظم رهبری است اظهار داشت: در شرایط کنونی که دشمن ترفندهای جنگ نرم، تهدید نظامی و تحریم اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی را شروع کرده نقش دانشگاه ها و دانشگاهیان برای مقابله با این تهدیدات و تحریم ها بسیار مهم است.

وی توجه به پژوهشهای کاربردی را از موارد مهم برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور بیان کرد و اظهار داشت: چرخه تولید همراه با صنعت و فناوری و اقتصاد بایستی همراه و در کنار هم باشند.

کتابی، فرهنگ سازی و تقویت روحیه اعتماد به نفس را مهم دانست و افزود: زمانی که دانشجو وارد دانشگاه می شود بایستی از توانمندی و مهارت کافی برخوردار باشد.

وی ادامه داد: ارتقاء فرهنگ جهاد و آزادگی و خدمت برای مردم را باید دانشجویان و اساتید دانشگاه سرلوحه امور خود قرار دهند.

تولید علم ایران یازده برابر تولید علم در دنیاست

کتابی به رشد و توسعه شیب تولید علم ایران اشاره و یادآورشد: سرعت علم ایران یازده برابر تولید علم دنیاست و ایران به لحاظ تولید علم در منطقه رتبه نخست را دارد.

رئیس دانشگاه کاشان، موفقیت های علمی دانشجویان این دانشگاه را حائز اهمیت دانست و افزود: این دانشگاه بر اساس رتبه بندی وزارت علوم با شاخص پایگاه استنادی جهان اسلام در سال گذشته رتبه 18 و بر اساس رتبه بندی وبومتریکس رتبه 11 را در بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور کسب کرده است.

به گفته وی، دانشجویان این دانشگاه همچنین بر اساس آمار و اطلاعات سازمان سنجش، رتبه ششم را در پذیرفته شدن دوره های تحصیلات تکمیلی کسب کره است.

رئیس دانشگاه کاشان ابراز امیدواری کرد تا با توجه به دیدگاههای رهبر کبیر انقلاب و مطالبات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب، با همت و تلاش و جهاد علمی مجموعه دانشگاهیان، رشد و تعالی ایران اسلامی را شاهد باشیم.

در این مراسم از 300 نفر از استادان پژوهشگر برگزیده و مجریان طرح های کاربردی نمونه و دانشجویان نمونه آموزشی، پژوهشی ، ورزشی و فرهنگی دانشگاه کاشان تجلیل شد.