بهره مندی 63 درصد مددجویان از تمام خدمات کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر،حسین دشتی امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: خدمات تک خدمتی و چند خدمتی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به مددجویان نیز 37 درصد است.

وی تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)استان را 107 هزار و سه مورد اعلام کرده و افزود: که از نظر تعداد مجموع نفرات تحت پوشش این اداره کل 167 هزار و 69 است.



دشتی تصریح کرد: تا کنون سه هزار و16 فرصت شغلی با پرداخت 145هزار و 670 میلیون ریال تسهیلات تا پایان هشت ماهه اول سال جاری برای مدد جویان ایجاد شده است.

وی افزود: 467 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی این کمیته در مساجد و میدان ها اصلی شهرستان های مختلف استان مستقر شد.

حسین دشتی اظهار داشت: تا کنون62 میلیارد ریال کمک مردمی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)جمع آورشده است که مردم مناطق زلزله زده از این کمک ها بهره مند شده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)آذربایجان شرقی ادامه داد:این مبلغ شامل 42 میلیارد ریال کمک های غیرنقدی و 20 میلیارد ریال نیز کمک نقدی می شود.

وی30درصد خانوارهای منطقه ارسباران را تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد و گفت: 28 نفراز کشته شدگان مناطق زلزله زده ارسباران مدد جوی این مرکز به شمار می روند.

دشتی اضافه کرد:20 نفر از کشته شدگان سرپرستان خانوار و هشت نفر دیگر از اعضای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)آذربایجان شرقی کفت:از دو هزار و 500واحد مسکونی مدد جویان کمیته امداد امام خمینی در مناطق زلزله زده یکهزار و 700 واحد مسکونی دچار تخریب صددرصدی شده بود در حال بازسازی است و 800 واحد دیگر به علت پایین بودن میزان تخریب بازسازی آن ها به سال 92 موکول شد.

وی با اشاره به تعهد بنیاد مسکن و ستادهای معین مبنی بر سفید کار واحد های مسکونی گفت: نازک کاری واحد های مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز آغاز شده است.

دشتی گفت :هیچ مشکل اعتباری از بابت نازک کاری واحد های مسکونی مدد جویان درمناطق زلزله وجود ندارد و در فصل زمستان نیز حاضر به آماده سازی کامل خانه های این عزیزان خواهیم بود.