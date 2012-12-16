تاکنون 256 چراغ در سطح شهر کرمانشاه هوشمند شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، " افشین لرزنگنه " بیان داشت : آنچه در مرکز کنترل ترافیک کرمانشاه انجام می شود با محوریت مدیریت به هنگام ترافیک ، استفاده از تکنولوژی روز مخابرات و الکترونیک و غیره است .

وی با بیان اینکه مرکز کنترل هوشمند ترافیک کرمانشاه بازوی اجرای شهرداری در توسعه شبکه فیبر نوری سطح شهر است افزود : این بستر ارتباطی علاوه بر قابلیت استفاده برای برقراری ارتباط پر سرعت میان ساختمان ها و نهادهای مختلف شهرداری ، می تواند به عنوان بستر ارتباطی قوی و پرسرعت برای سیستم های هوشمند حمل و نقل و نیز سیستم های نظارت تصویری معابر سطح شهر عمل کند .

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه یاد آور شد : دوربین های مستقر در میدان ها ، تقاطع ها و معابر و خیابان های مهم شهر ، تصاویر تلویزیونی را به مرکز کنترل ترافیک کرمانشاه منتقل می کنند و مسئولان سالن نظارت با مشاهده مشکلات و نارسایی معابر ، آن را به مسوولین ذیربط منتقل می کنند و از این راه به بهبود ترافیک و رفع مشکلات شهری کمک می کنند .

به اعتقاد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه ، استفاده از چراغ های راهنمایی هوشمند در سطح شهر سبب می شود دیگر لازم نباشد ماموران راهور سر چهارراه ها بایستند تا چراغ ها را با توجه به ترافیک تغییر دهند .

لرزنگنه در ادامه به نصب 256 چراغ هوشمند و هفت تابلوی متغیر خبری در نقاط مفاصل معابر در سطح شهر کرمانشاه اشاره کرد .





