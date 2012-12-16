کسری تراز تجاری ایران 4.4 میلیارد دلار بهبود یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران گزارش داد: تراز بازرگانی خارجی کشورمان (بدون احتساب صادرات نفت خام و میعانات گازی) در 10 ماهه سال 2012 کسری 20 میلیارد و 13 میلیون دلاری را تجربه کرد، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل میلادی به میزان 24 میلیارد و 465 میلیون دلار بوده است.

ارزش واردات در این مدت حدود 63 درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داد که این نسبت در مدت مشابه سال قبل میلادی 66 درصد بود. در 10 ماهه سال‌جاری میلادی 57 میلیون و 461 هزار تن کالا به ارزش 28 میلیارد و 871 میلیون دلار به خارج از کشور صادر و 35 میلیون و 206 هزار تن به ارزش 48 میلیارد و 884 میلیون دلار وارد کشور شد.



میزان صادرات در 10 ماهه سال‌جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل میلادی به لحاظ وزن 7 درصد و از حیث ارزش 11 درصد افزایش داشته ، این در حالی است که میزان واردات به کشور در این مدت به لحاظ وزن 12 درصد افزایش اما از حیث ارزش 3 درصد کاهش نشان می‌دهد.

