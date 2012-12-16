تولید دانش بومی پلیس در چشم انداز 1404

سرهنگ کاظم جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری فارس اظهار داشت: در این نمایشگاه نیروی انتظامی مجله علمی تخصصی خود تحت عنوان دانش انتظامی را ارائه داده و تلاش شده از پژوهشگران و صاحب نظران حوزه سازمانی خود در این خصوص استفاده کند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی همگام با نهضت علمی کشور در هفته پژوهش غرفه ای از دستاوردهای خود در این حوزه را ارائه و نسبت به کسب روز آمدی پلیس گام برمی دارد.

رئیس دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: درج مقالات علمی در حوزه نظم و امنیت فارس و استفاده از پژوهشگران، محققان، اندیشمندان، صاحب نظران حوزه و دانشگاه و خود سازمان پلیس کمک به رفع نیازهای علمی می کند.

جوانمردی یاد آورشد: فرماندهی انتظامی فارس در حوزه مطالعات دانش و نظم و امنیت برای پلیس ایران فعالیت تحقیقاتی مناسبی انجام داده و در این راستا به برگزاری همایش علمی دانش و امنیت پرداخته است.

وی افزود : در همایش علمی دانش و امنیت 17 دانشگاه کشور در شیراز حضور داشته که نتیجه آن چاپ دوجلد از مجموعه مقالات بود.

رئیس دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی فرمانده انتظامی فارس بیان کرد: برگزاری همایش علمی استان شناسی انتظامی به ابتکار فرماندهی انتظامی فارس در سطح کشور از دیگر برنامه های اجرایی است.

وی افزود: در این همایش تأثیرات متقابل جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی، اداری، اقتصادی و اجتماعی در سطح فارس توسط محققان مورد بررسی قرار گرفت.